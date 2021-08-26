Ezgi Mola'nın ardından Enis Arıkan da koronavirüse yakalandı: "Aşı olmamın ekmeğini yiyorum"

Kanal D ekranlarının sevilen dizisi Camdaki Kız'da rol alan Enis Arıkan, sosyal medya hesabından bir fotoğrafını paylaşarak, "Şu gördüğünüz dünya güzeli korona oldu" dedi. Koronavirüs testi poitif çıkan Enis Arıkan 2. sezon çekimleri başlayan Camdaki Kız'ın setine de ara verdi.

"DAHA KOLAY ATLATIYORUM"

Aşı olması dolayısıyla hastalığı hafif atlattığını belirten Arıkan, Instagram hesabından yayınladığı videoda "Gelen mesajların haddi hesabı yok. Hiç birine geri dönemiyorum uyuyor kalıyorum. Aşı olmanın ekmeğini yiyorum ve daha kolay atlatıyorum. Terliyorum, ve birazcık öksürüyorum" dedi. Enis Arıkan ve yakın arkadaşı Ezgi Mola yaz aylarını birlikte geçirmişti...

"SEMPTOM GÖSTERMİYORUM"

Ezgi Mola ise Koronavirüse yakalandığını "Arkadaşlar, temasım olduğu için kendimi karantinaya aldım. 7 kez test oldum, testlerimin bazıları pozitif, bazıları ise negatif. Dolayısıyla bu risk durumu devam ettiği için de sürekli negatif çıkana kadar ben testlerime devam edeceğim. İki doz aşı olmamın etkisiyle en ufak bir semptom göstermiyorum. Ne bir ağrı ne bir ateş hiçbir semptom yok" açıklamasını yaparak duyurmuştu.

"LÜTFEN AŞINIZI YAPTIRIN"

Ayrıca "İyi ki iki aşımı da yaptırmışım" diyen Mola, "Ne yazık ki yoğun bakımda ünitesine bulunan hastalarının yüzde 90'ının aşısı yok. Lütfen siz de aşınızı yaptırın" sözleriyle aşı olma çağırısında bulunmayı da ihmal etmemişti.