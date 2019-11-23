Ezgi Mola'nın sevgilisi Mustafa Aksakallı'dan evlilik şakası

Uzun süredir birlikte olan Ezgi Mola ve Mustafa Aksakallı bir mekanda tavla oynadıktan sonra muhabirlerin sorularını yanıtladı.

3 AY ÖNCE EVLENDİK SİZİN HABERİNİZ YOK!

Aksakallı, “Evlilik planınız var mı?” sorusu üzerine “3 ay önce evlendik, sizin haberiniz yok!” diyerek şaka yaptı, ardından ekledi: “Ezgi’nin yakında bir sürprizi olacak.”

EZGİ MOLA KİMDİR?

29 Mart 1983, İstanbul doğumludur. Ezgi Mola 2000 yılında Akademi İstanbul'da eğitimine başladı. Henüz 18'ini bitirmeden Kartal Tibet'in yönettiği Karate Can dizisinde ilk televizyon deneyimini kazandı.

Müjdat Gezen Sanat Merkezi'ni kazandı ve 4 yıl eğitim aldı. Bu arada Aydoğan Temel'den de 2 yıl tiyatro eğitimi aldı. Yine Aydoğan Temel'in liderliğindeki bir tiyatro topluluğuyla Çürük Elma oyununda ilk sahne deneyimini yaşadı.

2005 Kasımında BKM Atölye'ye katıldı. 2005 sonbaharında safça bir kuaförü canlandırdığı Hırsız Polis dizisinin gördüğü büyük ilgi sonucu kitlelerce tanınmaya başladı.

2006 yılında çevrilen Hayatımın Kadınısın filmindeki rolüyle başarı kazandı. Bu filmde kişisel hedef olarak gördüğü Türkân Şoray ile karşılıklı oynama fırsatı yakaladığı gibi, kendini gösterebileceği bir rolü canlandırma şansı da buldu. Bu rolüyle 2007 yılında En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu dalında Sadri Alışık Ödülü sahibi oldu.

2008 yılında Uğur Yücel'in yönetmenliğinde Türkiye'de bir ilk olan Kolay Gelsin adlı doğaçlama sit-com denemesinde rol aldı, ama proje uzun ömürlü olmadı.

Yer aldığı filmler

2016 Kocan Kadar Konuş / Yön: Kıvanç Baruönü

2016 Kocan Kadar Konuş: Diriliş / Yön: Kıvanç Baruönü

2013 Celal ile Ceren / Yön: Togan Gökbakar

2013 Sen Aydınlatırsın Geceyi / Yön: Onur Ünlü

2013 Soğuk / Yön: Uğur Yücel

2013 Patron Mutlu Son İstiyor / Yön: Kıvanç Baruönü

2012 Pazarları Hiç Sevmem Yön: Rezzan Tanyeli

2011 Celal Tan ve Ailesinin Aşırı Acıklı Hikayesi Yön: Onur Ünlü

2011 Dedemin İnsanları Yön: Çağan Irmak

2010 Veda Yön: Zülfü Livaneli

2006 Hayatımın Kadınısın Yön: Uğur Yücel 2006 Hokkabaz Yön: Ali Taner Baltacı 2005 Organize İşler Yön: Yılmaz Erdoğan

TV projeleri