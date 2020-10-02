Ezgi Şenler kimdir? Son gülerde baş rollerinde yer aldığı dizisi Çatı Katı Aşk'tan ayrılacağı iddiaları ile gündeme gelen güzel oyuncu Ezgi Şenler bugün en çok araştırılan isimlerde yerini aldı. Bodrum Masalı ile ekranlardaki macerasına başlayan güzel oyuncunun hayatı merak konusu oldu. Peki Ezgi Şenler kimdir? Kaç yaşında? Boyu kaç? Nereli? Ezgi Şenler oynadığı diziler...

EZGİ ŞENLER KİMDİR?

Ezgi Şenler, 28 Ocak 1993 tarihinde Ankara'da dünyaya gelmiştir. Eğitimini Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuvarı Modern Dans Bölümü'nde tamamlamıştır. 9 yaşında Ankara Devlet Opera ve Balesi'nde Çocuk Balesi Bölümü'ne iki yıl eğitim almıştır.

11 yaşında Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuvarı Klasik Bale Bölümü'ne girmeye hak kazanmıştır. 2016 yılında Kanal D'de yayınlanan Bodrum Masalı dizisi ile ilk oyunculuk deneyimini yaşamıştır. Ezgi Şenler, şimdilerde Atv ekranlarında yayınlanan Canevim dizisinde Müjgan karakterine hayat vermektedir.



Ezgi Şenler, 1,68 metre boyunda, 55 kilo ve Kova burcudur.

EZGİ ŞENLER DİZİLERİ

2019 – Canevim (Müjgan Haksever) (TV Dizisi)

2018 – Nefes Nefese (Mercan) (TV Dizisi)

2016 – Bodrum Masalı (Aslı) (TV Dizisi)

Şimdilerde Çatı Katı aşk dizisindeki Ayşen Yılmaz karakteriyle dikkat çeken Ezgi Şenler oldukça yetenekli ve pozitif enerjiye sahip bir isim.