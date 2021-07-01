Yeni sezona bomba transferlerle başlayan Trabzonspor sağ beke yaptığı Bruno Peres transferinden sonra sol bek için de kaliteli bir isim arayışına girdi. Birçok isimle görüşmeler yapan bordo mavili ekip Abdullah Avcı'nın da çok istediği ve sistemine uyduğunu söylediği Ezgjan Alioski için atağa geçti. Daha önce de teklif götürdükleri ancak Avrupa'ya transfer olmak istediği için Trabzonspor'un teklifini reddeden Kuzey Makedonya'lı futbolcu EURO 2020 sonrasında beklediği teklifleri alamayınca bordo mavili yönetime görüşme istediğini menajeri aracılığıyla iletti. Bunun üzerine futbolseverlerin aklına Ezgjan Alioski kimdir? Kaç yaşında? Hangi takımlarda oynadı? Soruları gelmeye başladı. İşte cevaplar...

EZGJAN ALİOSKİ KİMDİR? KAÇ YAŞINDA, HANGİ TAKIMLARDA OYNADI

12 Şubat 1992'de Kuzey Makedonya'da dünyaya gelen 29 yaşındaki sol bek futbol kariyerine Young Boys'un u18 takımında oynayarak başladı. A takıma yükselip burada oynadıktan sonra FC Lugano ve Schaffhausen de görev aldı. Son olarak 2017 yılında Leeds United 'a transfer olan deneyimli sol bek burada 171 maçta görev alıp 29 gol 19 asistle oynadı.