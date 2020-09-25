Ezhel ismi ile ünlenen ve daha önce yapmış olduğu parçalarda gençleri uyuşturucuya özendirmek suçuyla ceza alan Ezhel lakaplı Ömer Sercan İpekcioğlu sosyal medya paylaşımı ile gündem oldu.

Şimdilerde Almanya'da yaşadığı iddia edilen Ezhel'in sosyal medya paylaşımı sosyal medyada infial yarattı. Ezhe, paylaşımında Erdoğan'a küfür ederek diss attığı iddia edildi.

Ezhel, kendisine gelen tepkilerin ardından sosyal medya hesabından yeni bir paylaşımda bulundu.

EZHEL NEDEN HAPSE GİRMİŞTİ?

Uyuşturucu madde kullanımını özendirme ile ilgili sosyal paylaşım sitelerinde yapılan paylaşımlardan hareketle Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı'nca düzenlenen araştırma raporunda, Sercan İpekçioğlu'nun "Şehrimin Tadı", "Küvet" ve "Alo" isimli şarkılarının bütünlüğü içinde uyuşturucu maddeyi özendirdiği belirtilmişti.

EZHEL KİMDİR? GERÇEK ADI NE?

Türk rapçi ve söz yazarı Ezhel (Ais Ezhel) yani Ömer Sercan İpekcioğlu, 1 Temmuz 1990 yılında Ankara’da dünyaya gelmiştir. Küçük yaştan itibaren rap müzikle ilgilenmeye başlayan Ezhel, rap kariyerine solo olarak başlamış ve Ankara’da yaşadığı mahalle kültürünü şarkılarında yansıtmıştır.

İlk albümünü 2017 yılının mayıs ayında çıkartan Ais Ezhel, 2008 yılında Keişan ile birlikte yaptığı seri ile adını duyurdu. 2011 yılında Kamufle, Red, Anıl Piyancı, Keişan, Grogi, İndigo, Nomad ile birlikte yaptığı Sekiz adlı şarkısıyla daha geniş kitlelere ulaşmıştır.

Yaptığı müziğin türünü “Anatolian Urban Core/Hip-Hop/Reggae-Dub/Trap” olarak tanımlayan Ais Ezhel, 24 Mayıs 2018 tarihinde bazı şarkılarında uyuşturucu kullanımını özendirdiği ve kullanımını kolaylaştırdığı iddiasıyla gözaltına alınıp tutuklandı. 19 Haziran 2018 tarihinde beraat etti.

Albümleri:

Müptezhel (2017)

Lights Out (2019)

Single’ları:

“Pelesenk” (feat. Aga B) (2012)

“Antrenman” (feat. Kamufle, Aga B & Harun Adil) (2012)

“Psikokramp” (feat. Red) (2012)

“Atesi Yak” (feat. Aga B) (2016)

“3 Gün” (2016)

“Gerçek Sandım” (feat. Sansar Salvo) (2016)

“Kayip Nesil” (feat. Kamufle & Aga B) (2016)

“İmkansızım” (2017)

“Kazıdık Tırnaklarla” (2018)

“KAFA10” (2018)

“Felaket” (2019)

“Summer of My Life” (2019)

“ne deve ne kush” (2019)

“Boynumdaki Chain” (2019)

“Olay” (2019)

“Lolo” (2019)

“Aya” (feat. Murda) (2019)

“Wir sind Kral” (feat. Ufo361) (2019)

“Mon Ami” (feat. Eno) (2019)

“Bi Sonraki Hayatımda Gel” (feat. Murda) (2020)