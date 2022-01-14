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Ezime isminin anlamı nedir, Ezime ne demektir? Kuranda geçiyor mu?

Ezime isminin anlamı; büyük, ulu; yüksek, ali olarak bilinmektedir. Bu içeriğimizde Ezime isminin özellikleri, isim analizi, kader sayısı, Ezime isminin Kuran’da geçip geçmediği, isminin kökeni, cinsiyeti, harf sayısı ve rengi gibi bir çok araştırmayı sizler için yayınlıyoruz.

Ezime isminin anlamı nedir, Ezime ne demektir? Kuranda geçiyor mu?

Yeni doğacak olan bebeklerine isim bulma arayışı ve heyecanı içerisinde olan anne ve babalar Ezime isminin anlamını, özelliklerinin yanı sıra, "Ezime ismi ne demek, Ezime ismi Kuranda geçiyor mu?" sorularının cevabını merak ediyor. 

Öte yandan uzmanlar, isimlerin çocuğun kişiliklerini ve ilerleyen yıllardaki tavır ve tutumlarını etkilediğini belirtiyor ve anne babaları uyarıyor. Bu sebeple isim seçerken anlamlarına oldukça dikkat etmek araştırmak önem arz ediyor. Bu içerikte Ezime isminin anlamı ve isim özelliklerini tek içerikte bulabilirsiniz.

Ezime İsminin anlamı nedir? TDK Ezime anlamı:

Ezime ismi Türk dil kurumunda tanımlanmamakta olup hal dilinde büyük, ulu; yüksek, ali olarak bilinmektedir.

Ezime İsmi Kuranda geçiyor mu?

Ezime ismi kuranda geçmemektedir.

Ezime isminin kökeni:

Ezime ismi Farsça kökenli bir isimdir. Türkiye'de yaklaşık olarak 229 kişi tarafından kullanılmaktadır.

Ezime isminin cinsiyeti:

Kız ismi olarak kullanılmaktadır.

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Ezime isminin rengi:

Morsalkım

Ezime ismindeki harf sayısı:

İçerisinde toplam 5 harf bulunmaktadır.

Ezime isminin Harf Analizi Nedir ?

Ezime ismi 5 harften oluşmaktadır ve harf analizi sonuçları aşağıda gösterilmiştir.

E : İletişim, duygusal karışık

Z : Araştırmacı/zeki, fedakar

İ : Duygusal, sezgisel, sanatçı

M : Ticari Zekȃ, manevi güç, anaç

E : İletişim, duygusal karışık

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Ezime isminin Numerolojisi Kaçtır?

Ezime ismi 5 harften oluşmakta olup numeroloji sonucu aşağıda gösterilmiştir.

E : 6

Z : 29

İ : 12

M : 16

E : 6

= 69 Ezime İsminin Numeroloji Toplamı 69’dir.

Ezime isminin Kader Sayısı ve Özellikleri

Ezime ismi 5 harften oluşmakta olup kader sayısı ve kader sayısı sonucunda Ezime isminin analiz sonucu aşağıda gösterilmiştir.

E: 5   Z: 8   İ: 9   M: 4   E: 5 = 31

3 1 = 4 Kader sayısıdır

Ezime isminin 4 kader sayısına göre kişilik özellikleri

4 – Oldukça sağlam bir karaktere sahiptir. pratik ve çözüm odaklıdır. Ona tam manasıyla güvenebilirsiniz. Çalışma hayatının yanı sıra hayat yaşantısındada oldukça disiplinlidir. Başarıyı yakalamak, başarıya ulaşabilmek  için elinden geleni yapar.  Her kesimden sevilen bir dost ve arkadaştır. Aşırı güvenlik duygusunun kaçınmalıdır.

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