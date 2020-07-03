Ezo ve Ali Sunal, Kemal Sunal'ın ölüm yıl dönümünde yaptığı paylaşımlarla duygulandırdı

Kemal Sunal'ın ölümünün 20. yıl dönümünde oğlu Ali Sunal ve kızı Ezo Sunal'ın paylaşımı duygulandırdı. Sosyal medya hesaplarından babasının fotoğrafını paylaşan Ezo Sunal ve yeni doğan bebeği ile fotoğrafını paylaşan Ali Suna'ın paylaşımına yazdıkları açıklama sevenlerini hüzünlendirdi.





"UMARIM SENİN KADAR İYİ BABA OLABİLİRİM"

Usta oyuncunun çocukları babaları için duygulandıran paylaşımlar yaptı. Kızı Narin ile babasının fotoğrafı önünde poz veren Ali Sunal, o anları Instagram hesabından "Babam canım babam melek babam sana olan özlemimi kelimelerle anlatamam. Umarım senin kadar iyi bir baba olabilirim. Şimdi Narin'in bana baba demesini bekliyorum işte o zaman ona dünyanın en melek dedesini anlatacağım. Seni seviyorum… " notuyla paylaştı.

"HER GÜN DAHA ÇOK ÖZLÜYORUZ"

Kemal Sunal'ın kızı Ezo Sunal ise babasının fotoğrafını paylaşarak "Güzel babam. Tam 20 yıl oldu… inanılır gibi değil. Her gün daha çok özlüyoruz. Ama artık eminim daha çok 20 yıllar bu ülkenin kalbinde ve gülücüklerin de olacaksın. Bizim de gücümüzün kaynağı olacaksın. Sen hep bizimlesin" dedi.

EZO SUNAL KİMDİR?

Ezo Sunal, 7 Ocak 1984 tarihinde Gül - Kemal Sunal çiftinin kızı olarak İstanbul'da dünyaya gelmiştir. Ağabeyi babası gibi oyuncu olan Ali Sunal'dır. Cengiz Sunal ve Cemil Sunal adında amcaları vardır.

Lise yıllarında Royal Theatre of Northampton Guildhall’da tiyatro ve drama çalışmalarına katılmıştır. 2005 yaz döneminde Salzburg Mozarteum Üniversitesi’nde Orff-Schulwerk eğitimine katılarak sertifika alan Sunal, üniversite yıllarında Londra’da yayımlanan Avrupa Gazetesi Sinema Köşesi’nde film kritikleri yazmıştır. 2005-2006 eğitim yılında University of Surrey Roehampton (Londra) Film Studies ve Early Childhood Studies bölümlerinden mezun olmuştur.

2006-2007 yılları arasında Elele Dergisi’nde “Annenin Rehberi” sayfasının editörlüğünü yapmıştır. 2007 yılında Fox TV’de yayınlanan “Tutsak” adlı dizide başrol oynamıştır. Ocak 2007 de Ezo Sunal Çocuk Atölyesi’ni kurmuştur. 2008 yaz döneminde Asociacion Orff-España tarafından düzenlenen “MÚSICA Y DANZA EN LA EDUCACIÓN” başlığı altındaki uluslarası yaz kursuna katılarak sertifika almıştır.

“Her Beden Duyar” projesi kapsamında (2010-2013), Anadolu Üniversitesi Engelli Entegre Yüksek Okulu’ndan İşitme engelli gençlerle beden perküsyonu çalışmalarını gerçekleştirmiştir.

2010- Sao Paulo (Brezilya), 2011 San Francisco (ABD), 2012 İstanbul, 2013 San Francisco’ da gerçekleşen Uluslar arası Beden Müziği Festivallerine katılmıştır. 2010 ‘dan günümüze her yıl Akbank Caz Festivali kapsamında çocuk atölyeleri düzenlemiştir. 2011-2012 yılları arasında AkSanat’ ta Çocuklarla Orff Yaklaşımı ile Hareket ve Müzik atölyeleri yapmıştır.

2013-2014 eğitim yılında Okan Universitesi “Çocuk Gelişimi” bölümünde “Çocuk ve Müzik” alanında ders vermeye başlamıştır. 2013′te The San Francisco International Orff Course’ tan Level 3′ü de tamamlayarak sertifika almıştır.

2017 yılında okul öncesi ve ilköğretim çağındaki çocuklar için orijinal şarkılar, hikayeler, oyunlar ve aktivite fikirleri sunan LALALA isimli mobil aplikasyonu ve LALALA Dünyası adıyla bir Youtube kanalı kurmuştur.

2018 yılında LALALA şarkılarını sahneye taşıyarak “LALALA konserleri” vermeye başlamıştır.

Atölye ve Beden Perküsyonu alanındaki çalışmalarının yanı sıra, öğretmen seminerleri düzenlemekte, çeşitli çocuk atölyelerinde ve kurucusu olduğu Ezo Sunal Çocuk Atölyesi’nde eğitmen olarak görev almaktadır.

Özel kurumlara eğitimler hazırlayıp uygulamakta ve organizasyonlarda sunuculuk yapmaktadır. LALALA uygulamasına içerik hazırlamakta, konser organizasyonlarına devam etmektedir.

Show Tv’de yayınlanan; Güldüy Güldüy Show çocuk programının sunuculuğunu yapmıştır.

ÖZEL HAYATI:

2018 yılında Ömer Öztüyen ile dünyaevine girmiştir.