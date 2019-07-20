F-35 kararı sonrası, ABD ile kritik görüşme! Türkiye'nin F-35'ten çıkması sonrası ABD ile ilk resmi temas gerçekleşti. Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, ABD Dışişleri Bakanı Pompeo ile telefonda görüştü. Görüşmede ikili ilişkiler, F-35, S-400, Suriye, Münbiç, İdlib ve güvenli bölge konuları ele alındı.

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Türkiye'nin F-35'ten çıkması sonrası ABD ile ilk resmi temas gerçekleşti. Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, ABD Dışişleri Bakanı Pompeo ile telefonda görüştü. Görüşmede ikili ilişkiler, F-35, S-400, Suriye, Münbiç, İdlib ve güvenli bölge konuları ele alındı.



