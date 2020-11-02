Antalyaspor - Fenerbahçe maçında 11'ler belli oldu!

Süper Lig'in 7. haftasında Fenerbahçe, bu akşAM deplasmanda Fraport TAV Antalyaspor ile karşılaşacak.

Sezona Erol Bulut yönetiminde iyi bir başlangıç ile başlayan Fenerbahçe, geride kalan 6 haftada yenilgi yaşamazken, 4 galibiyet ve 2 beraberlik elde etti. Ligde üst üste son 3 maçtan galip ayrılan sarı lacivertli ekip haftaya 14 puanla 2. sırada girdi.

ANTALYASPOR - FENERBAHÇE MAÇI İLK 11'LER

Antalyaspor: Boffin, Kudriashov, Naldo, Veysel, Mert, Bünyamin, Nuri, Gökdeniz, Podolski, Orgill, Jahovic

Fenerbahçe: Altay, Gökhan, Tisserand, Serdar, Caner, Gustavo, Sosa, Ozan, Valencia, Pelkas, Samatta

ANTALYASPOR - FENERBAHÇE MAÇI SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

Antalya Stadı'nda oynanacak ve saat 20.00'de başlayacak karşılaşmayı hakem Bahattin Şimşek yönetecek. Mücadele beIN SPORTS 1'den naklen yayımlanacak.

KANARYA TAM KADRO

Fenerbahçe, Fraport TAV Antalyaspor mücadelesine tam kadro çıkacak. Sarı-lacivertlilerde maç öncesi sakat ve cezalı futbolcu bulunmuyor. İlk 6 haftada forma giyemeyen Fenerbahçe'nin yeni transferi Diego Perotti de Antalyaspor maçı kamp kadrosunda kendine yer buldu.

Tecrübeli futbolcu Luiz Gustavo ise sarı kart ceza sınırında. Brezilyalı oyuncu, sarı kart görmesi durumunda bir sonraki hafta İttifak Holding Konyaspor müsabakasında forma giyemeyecek.

İki takım arasında geride kalan 48 maçın 31'ini Fenerbahçe, 8'ini Antalyaspor kazandı, 9 karşılaşma da berabere sona erdi.

Fenerbahçe'nin 87 golüne, Akdeniz temsilcisi 41 golle karşılık verdi.

Geçen sezonun ikinci devresinde Antalya'da yapılan müsabaka 2-2 eşitlikle sona ermişti.