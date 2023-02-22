Fabian Fabian kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Fabian Fabian Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Fabian Fabian adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Fabian Fabian Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Fabian Fabian {dogum-tarihi} tarihinde doğmuştur. Nijerya uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Fabian Fabian Orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Danışman 18 yaşından küçük oyuncularda tanınmakta yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Abia Warriors FC futbol takımında oynamaktadır. Abia Warriors FC takımına - tarihinde katılmıştır. Fabian Fabian'nin Abia Warriors FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Fabian Fabian Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Fabian Fabian Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Fabian Fabian şuan Abia Warriors FC takımında oynamakta ve 15 numaralı formayı giymektedir.
Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!
Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.