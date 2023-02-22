Fabian Nworie Maduabuchi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Fabian Nworie Maduabuchi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Fabian Nworie Maduabuchi adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Fabian Nworie Maduabuchi Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Fabian Nworie Maduabuchi 15 Mayıs 1997 tarihinde doğmuştur. 1,82 m boyundadır. Nijerya uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Fabian Nworie Maduabuchi Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Linda Sports yapmaktadır. Fabian Nworie Maduabuchi, Sağ ayağını kullanmaktadır.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Rivers United FC futbol takımında oynamaktadır. Rivers United FC takımına 8 Ekim 2020 tarihinde katılmıştır. Fabian Nworie Maduabuchi'nin Rivers United FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Fabian Nworie Maduabuchi Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Fabian Nworie Maduabuchi futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
8 Ekim 2020 yılında Rivers United
Fabian Nworie Maduabuchi Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Fabian Nworie Maduabuchi şuan Rivers United FC takımında oynamakta ve 14 numaralı formayı giymektedir.
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