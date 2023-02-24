Fabian Shahaj kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Fabian Shahaj Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Fabian Shahaj adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Fabian Shahaj Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Fabian Shahaj 16 Haziran 2002 tarihinde Den Haag şehrinde doğmuştur. 1,93 m boyundadır. Arnavutluk,Hollanda uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Fabian Shahaj Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Danışmanı yok yapmaktadır. Fabian Shahaj, Hem sağ ayağını hem de sol ayağını kullanabilmektedir.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Partizani futbol takımında oynamaktadır. FK Partizani takımına 24 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Fabian Shahaj'nin FK Partizani ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Fabian Shahaj Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Fabian Shahaj isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

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Fabian Shahaj Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Fabian Shahaj futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2019 yılında Westlandia Jgd

1 Temmuz 2020 yılında ADO U18

1 Temmuz 2021 yılında ADO U21

24 Ocak 2023 yılında FK Partizani

30 Haziran 2023 yılında ADO U21

Fabian Shahaj Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Fabian Shahaj şuan FK Partizani takımında oynamakta ve 42 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Forum Sport (-2019), Westlandia (2019-2020), ADO Den Haag (2020-2021)

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.