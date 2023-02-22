Fabiano kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Fabiano Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Fabiano adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Fabiano Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Fabiano 18 Kasım 1991 tarihinde São José do Oeste şehrinde doğmuştur. 1,88 m boyundadır. Brezilya uyrukludur.Gerçek adı da Fabiano Leismann şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Fabiano Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Talents Sports yapmaktadır. Fabiano, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Aris Thessaloniki futbol takımında oynamaktadır. Aris Thessaloniki takımına 15 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Fabiano'nin Aris Thessaloniki ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Fabiano Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Fabiano isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 900 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 1.50 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Fabiano Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Fabiano futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2015 yılında Cruzeiro

6 Mayıs 2016 yılında Palmeiras

31 Aralık 2016 yılında Cruzeiro

11 Ocak 2017 yılında Palmeiras

12 Mart 2018 yılında Internacional

31 Aralık 2018 yılında Palmeiras

19 Ağustos 2019 yılında Boavista

3 Ağustos 2020 yılında Palmeiras

14 Eylül 2020 yılında Denizlispor

15 Temmuz 2021 yılında Aris Selanik

Fabiano Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Fabiano şuan Aris Thessaloniki takımında oynamakta ve 4 numaralı formayı giymektedir.

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