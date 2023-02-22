Fabien Antunes kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Fabien Antunes Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Fabien Antunes kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Fabien Antunes ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Fabien Antunes kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Fabien Antunes Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Fabien Antunes kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Fabien Antunes Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Fabien Antunes adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Fabien Antunes Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Fabien Antunes 19 Kasım 1991 tarihinde Paris şehrinde doğmuştur. 1,83 m boyundadır. Fransa,Portekiz uyrukludur.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Fabien Antunes Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini KV Sports Management yapmaktadır. Fabien Antunes, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Ionikos Nikeas futbol takımında oynamaktadır. Ionikos Nikeas takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Fabien Antunes'nin Ionikos Nikeas ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Fabien Antunes Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Fabien Antunes isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 600 Bin € kadar çıkmıştır.

Fabien Antunes Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Fabien Antunes futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2013 yılında Red Star FC

14 Temmuz 2014 yılında RE Virton

1 Temmuz 2015 yılında KV Oostende

1 Temmuz 2017 yılında VV St. Truiden

31 Ağustos 2018 yılında KVC Westerlo

30 Haziran 2019 yılında VV St. Truiden

1 Temmuz 2019 yılında KVC Westerlo

31 Ağustos 2021 yılında Panetolikos

1 Temmuz 2022 yılında Ionikos Nikeas

Fabien Antunes kimdir

Fabien Antunes Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Fabien Antunes şuan Ionikos Nikeas takımında oynamakta ve 6 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Blanc-Mesnil, Le Bourget, Belenenses (POR), CSR Aulnay

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Fabien Antunes nereli

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