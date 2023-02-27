Fabien Fonrose kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Fabien Fonrose Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Fabien Fonrose adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Fabien Fonrose Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Fabien Fonrose 3 Nisan 1998 tarihinde doğmuştur. Fransa uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Fabien Fonrose Defans mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC UNA Strassen futbol takımında oynamaktadır. FC UNA Strassen takımına - tarihinde katılmıştır. Fabien Fonrose'nin FC UNA Strassen ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Fabien Fonrose Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Fabien Fonrose isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Fabien Fonrose Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Fabien Fonrose futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

- yılında FC UNA Strassen

Fabien Fonrose Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Fabien Fonrose şuan FC UNA Strassen takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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