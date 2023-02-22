Fabio Bajrami kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Fabio Bajrami Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Fabio Bajrami adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Fabio Bajrami Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Fabio Bajrami {dogum-tarihi} tarihinde doğmuştur. Arnavutluk uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Fabio Bajrami Forvet mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
PAO Rouf futbol takımında oynamaktadır. PAO Rouf takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Fabio Bajrami'nin PAO Rouf ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.
Fabio Bajrami Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Fabio Bajrami futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Ocak 2023 yılında PAO Rouf
Fabio Bajrami Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Fabio Bajrami şuan PAO Rouf takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.
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