Fabio Carvalho kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Fabio Carvalho Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Fabio Carvalho adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Fabio Carvalho Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Fabio Carvalho 28 Nisan 2004 tarihinde doğmuştur. 1,85 m boyundadır. Portekiz uyrukludur.Gerçek adı da Fábio Pinto Carvalho şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Fabio Carvalho Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini VFoot yapmaktadır. Fabio Carvalho, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Paços de Ferreira U19 futbol takımında oynamaktadır. FC Paços de Ferreira U19 takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Fabio Carvalho'nin FC Paços de Ferreira U19 ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Fabio Carvalho Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Fabio Carvalho futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

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1 Temmuz 2017 yılında Chaves Sub-15

1 Temmuz 2019 yılında Chaves Sub-17

1 Temmuz 2020 yılında Paços Sub-17

1 Temmuz 2021 yılında Chaves U19

1 Temmuz 2022 yılında Paços F. U19

Fabio Carvalho Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Fabio Carvalho şuan FC Paços de Ferreira U19 takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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