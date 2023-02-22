Fabrice Hartmann kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Fabrice Hartmann Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Fabrice Hartmann adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Fabrice Hartmann Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Fabrice Hartmann 2 Mart 2001 tarihinde Dessau şehrinde doğmuştur. 1,78 m boyundadır. Almanya uyrukludur.Gerçek adı da Fabrice Daniel Hartmann şeklindedir.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Fabrice Hartmann Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini CAA Stellar yapmaktadır. Fabrice Hartmann, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Sligo Rovers futbol takımında oynamaktadır. Sligo Rovers takımına 27 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Fabrice Hartmann'nin Sligo Rovers ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Fabrice Hartmann Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/fabrice.hartmann/

Fabrice Hartmann Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Fabrice Hartmann isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 250 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 400 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Fabrice Hartmann Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Fabrice Hartmann futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2016 yılında RB Leipzig U17

1 Temmuz 2018 yılında RB Leipzig U19

3 Temmuz 2019 yılında RB Leipzig

1 Temmuz 2021 yılında Paderborn

3 Ocak 2022 yılında RB Leipzig

28 Ocak 2022 yılında E. Braunschweig

30 Haziran 2022 yılında RB Leipzig

27 Temmuz 2022 yılında Sligo Rovers

30 Haziran 2023 yılında RB Leipzig

Fabrice Hartmann Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Fabrice Hartmann şuan Sligo Rovers takımında oynamakta ve 24 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Fabrice Hartmann Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

FC Grün-Weiß Wolfen (2005-2008), SG Rot-Weiß Thalheim (2008-2012), RasenBallsport Leipzig (2012-2019)

Almanya U19 takımında 11 numaralı formasıyla 4 Eylül 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

Almanya U18 takımında 11 numaralı formasıyla 20 Mart 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

Almanya U17 takımında 17 numaralı formasıyla 5 Ekim 2017 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 10 maçta 2 gol atmıştır.

Almanya U16 takımında 11 numaralı formasıyla 11 Eylül 2016 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 10 maçta 4 gol atmıştır.

Almanya U15 takımında 11 numaralı formasıyla 19 Mayıs 2016 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 2 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.