Fabricio Conci kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Fabricio Conci Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Fabricio Conci adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Fabricio Conci Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Fabricio Conci 1 Mayıs 1998 tarihinde Cordoba şehrinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Arjantin,İtalya uyrukludur.Gerçek adı da Fabricio Joel Conci Cardozo şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Fabricio Conci Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini ARGENTUM SPORT yapmaktadır. Fabricio Conci, Hem sağ ayağını hem de sol ayağını kullanabilmektedir.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Apollon Pontou futbol takımında oynamaktadır. Apollon Pontou takımına 15 Şubat 2023 tarihinde katılmıştır. Fabricio Conci'nin Apollon Pontou ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Fabricio Conci Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Fabricio Conci isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 250 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 250 Bin € kadar çıkmıştır.

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Fabricio Conci Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Fabricio Conci futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2018 yılında Alumni

11 Eylül 2019 yılında Panserraikos

14 Şubat 2021 yılında OF Ierapetras

29 Mart 2021 yılında Panserraikos

15 Şubat 2023 yılında Apollon Pontou

Fabricio Conci Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Fabricio Conci şuan Apollon Pontou takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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