Fabricio Pedrozo kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Fabricio Pedrozo Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Fabricio Pedrozo adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Fabricio Pedrozo Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Fabricio Pedrozo 6 Kasım 1992 tarihinde Eldorado şehrinde doğmuştur. 1,78 m boyundadır. Arjantin uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Fabricio Pedrozo Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini PRI Sports yapmaktadır. Fabricio Pedrozo, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

AE Larisa futbol takımında oynamaktadır. AE Larisa takımına 17 Ağustos 2022 tarihinde katılmıştır. Fabricio Pedrozo'nin AE Larisa ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Fabricio Pedrozo Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Fabricio Pedrozo isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 275 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 425 Bin € kadar çıkmıştır.

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Fabricio Pedrozo Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Fabricio Pedrozo futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2010 yılında San Lorenzo

1 Temmuz 2012 yılında Almagro

1 Haziran 2013 yılında San Lorenzo

1 Ocak 2016 yılında Crucero

1 Haziran 2016 yılında San Lorenzo

25 Temmuz 2016 yılında The Strongest

30 Haziran 2017 yılında San Lorenzo

10 Ağustos 2017 yılında Atlanta

17 Ağustos 2022 yılında AE Larisa

Fabricio Pedrozo Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Fabricio Pedrozo şuan AE Larisa takımında oynamakta ve 15 numaralı formayı giymektedir.

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