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  3. Fabrikanın kontrolsüz atıkları binlerce balığı telef etti.

Fabrikanın kontrolsüz atıkları binlerce balığı telef etti.

Hatay'da bir tekstil fabrikasının atıkları binlerce balığın ölümüne sebep oldu. Ölen balıklar Hatay kent merkezinden geçen Asi Nehri üzerinde de görüldü

Fabrikanın kontrolsüz atıkları binlerce balığı telef etti.

Hatay'da bir tekstil fabrikasının atıkları binlerce balığın ölümüne sebep oldu.

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İddiaya göre, Hatay-Antakya yolu üzerinde bulunan özel bir tekstil fabrikasının atıkları kontrolsüz ve bilinçsiz bir şekilde dere yatağına akıtıldı. Atık çevreye kötü kokular yayarken binlerce balığın da ölümüne sebep oldu. Ölen balıklar Hatay kent merkezinden geçen Asi Nehri üzerinde de görüldü.



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