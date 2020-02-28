Facebook çöktü mü? Erişim problemi mi var? 28 Şubat 2020

Facebook çöktü mü? sorusunun cevabına ulaşmak isteyen birçok internet kullanıcısı internette arama yapıyor.. Son birkaç dakikadır kullanıcılar ara ara kesilme ve erişim sorunu yaşıyor. Peki Facebook çöktü mü? Facebook neden çöktü? Detaylar haberimizde.

FACEBOOK ÇÖKTÜ MÜ?

Konuya ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

Bu konuda bir açıklama yapılması halinde haberimizde yer verilecektir...

FACEBOOK NEDİR?

Facebook Nedir? konusuna gelmeden önce günümüzün en popüler sosyal ağı Facebook’un tarihçesine değinmemiz gerektiğini düşündük. O yüzden makalemizin ilk başlığı Facebook Tarihi oldu. İşte başlıyoruz.

Facebook, 4 Şubat 2004 tarihinde Harvard Üniversitesi’nde okuyan Mark Zuckerberg isimli öğrenci tarafından “The Facebook” adıyla kuruldu. Facebook ilk zamanlar Harvard Üniversitesi‘nde öğrenim gören öğrencilerin kendi aralarındaki iletişim sağlaması ve birbirleriyle bağlantı kurması amacıyla kurgulanmış ücretsiz bir web sitesiydi. Ancak kısa zaman içerisinde The Facebook, kullanıcıların beğenisini toplamıştı. Bu da siteyi, Harvard Üniversitesi dışında da popüler hale getirmiştir.

FACEBOOK'UN AMACI NEDİR?

Facebook’un başlangıçtaki nihai amacı ya da hedefi insanların eski okul arkadaşlarıyla bağlantıya geçmesini iletişim kurmasını sağlamaktı. Facebook kullanıcıları arkadaşlarıyla iletişim kurmak için not, durum güncellemesi, fotoğraf, video vb. öğeleri kullandılar. Bu da “sosyal paylaşım sitesi” kavramını doğurdu. Bu gelişmelerin ışığında Facebook’un üye sayısı kısa sürede 5.5 milyonu aşmıştı.