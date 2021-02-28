Facebook ile Ray-Ban birlikte geliştirdi! Akıllı gözlükler kötü amaçla kullanılabilir

Firmanın artırılmış gerçeklik ve sanal gerçeklik birimi başkanı Andrew Bosworth, geçtiğimiz günlerde Instagram üzerinden soru-cevap etkinliği düzenledi.

Katılımcıların "Facebok akıllı gözlüklerinde yüz tanıma teknolojisini düşünüyor mu?" sorusuna Bosworth "Bunu değerlendiriyoruz" cevabını verdi. Bosworth konuya ilişkin, "Bunu gerçekten halk ile birlikte tartışmalıyız. İnsanlar söz konusu teknolojiyi istemiyorsa bunu yapmamıza gerek yok. Ürün her iki şekilde de iyi olacak." ifadelerini kullandı.

KÖTÜYE KULLANIMI ENGELLEMENİN YOLU VAR MI?

Bosworth ayrıca yüz tanıma, her zaman açık olacak kamera ve mikrofonun otoriteler tarafından kötüye kullanılabileceğini de ekledi. Ancak "Kötüye kullanımı engellemenin yolları neler ve bunlar yeterli mi?" sorularını kendilerine sorduklarını söyledi.

Proje Ray-Ban'in sahibi Luxottica'yla birlikte yürütüyor. Geçtiğimiz yıl yapılan açıklamayla söz konusu ortaklık duyurulurken Facebook'un CEO'su Mark Zuckerberg şunları kaydetmişti;

''En iyi teknolojiyi en iyi gözlüklerle bir araya getirmemizi sağlamak için doğru ortak olduklarını ekipleriyle vakit geçirip fabrikalarını ziyaret ettikten sonra anladım.''

Akıllı gözlüklerin bu yıl içinde piyasaya sürülmesi planlandığı duyurulurken Bosworth bu yolda devam edildiğini söyledi:

"Ortağımız Luxoticca’yla biçim faktörünün doğru, işlevselliğinin iyi olduğundan ve teknolojiyle gözlüklerin güzel bir şekilde birleştirildiğinden emin olmak için çok çalışıyoruz."