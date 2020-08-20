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Facebook yeni tasarıma geçme 2020

Facebook tarafından kullanıcılara sunulan ve içerisinde karanlık mod seçeneği de bulunan yeni tasarım, kullanıcılarına masaüstü bilgisayarlarda mobil uygulama konforu sunuyor. Daha hızlı performans sunan yeni tasarıma nasıl geçileceğini sizler için adım adım anlattık.

Facebook yeni tasarıma geçme 2020

Facebook, masaüstü bilgisayar kullanıcılarının karışık bulduğu uygulamasını güncelleyerek 2020 yılı için yeni bir tasarıma imza attı. Bilgisayarda mobil uygulama konforu vadeden yeni tasarım hızlı performansın yanı sıra basit bir arayüz ve karanlık mod da barındırıyor. Peki Facebook'un yeni tasarımı nasıl olacak? Yeni tasarıma nasıl geçilir? İşte detaylar...

FACEBOOK NEW DESIGN 2020 

Masaüstü bilgisayar kullanıcılarına daha basit bir kullanım vadeden Facebook'un yeni tasarımı kapsamında, sayfanın en üst bölümünde Market, Gruplar ve Daha Fazla seçeneğinin yer aldığı sekmeler bulunuyor. Bu sekmelerin hemen altında ise dikdörtgen kutuların içinde bulunan  'Hikayeler/Stories' yer alıyor. Bu yeni tasarımda kullanıcılarının aradıklarına daha hızlı ve kolay ulaşacağını belirten uzmanlar, ana sayfa  da dahil olmak üzere diğer sayfalardaki geçiş hızının da düşürüldüğünü belirtti.

Facebook yeni tasarıma geçme 2020

FACEBOOK YENİ TASARIMA NASIL GEÇİLİR?

Şu anda yalnızca belirli kullanıcılar için aktif olan yeni tasarım özelliğinin birkaç hafta içinde tüm kullanıcılar için hizmete açılacağı, şirket yetkilileri tarafından duyuruldu. Facebook'un 'Seni seçtim!' dediği şanslı kullanıcılardan biriyseniz aşağıdaki adımları takip ederek derhal yeni tasarıma geçebilirsiniz. Eğer seçilmiş kişi değilseniz haberimiz sizin için birkaç hafta içinde değer kazanacak. Biraz beklemeniz gerekebilir.

  • Yapmanız gereken ilk şey bilgisayarınızdan Facebook'u açıp sağ tarafta bulunan 'AYARLAR' bölümüne tıklamak. Bu tıkın ardından açılan pencerede 'Yeni Facebook'a geçiş yap' seçeneğini işaretleyebilirsiniz.

Facebook yeni tasarıma geçme 2020

  • Ekranda beliren 'Tema seçin' uyarısıyla zevkinize göre aydınlık veya karanlık temayı seçerek yolunuza devam edebilirsiniz. 

Facebook yeni tasarıma geçme 2020

  • Facebook'un yeni tasarımı artık kullanıma hazır. Pek sanmıyoruz ama olur da geçmişi özlerseniz yine en sağda bulunan ayarlar seçeneğinden 'Klasik Facebook'a Geçiş Yap' butonuna tıklayarak alıştığınız düzene dönüş yapabilirsiniz. 

 

 

Berna Akkaya
Editör


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