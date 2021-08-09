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  3. Facebook'tan ilginç özellik! Arkadaşlarınızdan "dua" etmesini isteyebileceksiniz!

Facebook'tan ilginç özellik! Arkadaşlarınızdan "dua" etmesini isteyebileceksiniz!

Facebook yeni özelliğini Amerika'da kullanıma sundu. Artık kullanıcılar arkadaş listesindeki kişilerden "dua" isteyebilecek. Dua edenler de "dua ettim" butonunu kullanarak desteğini dile getirecek.

Facebook'tan ilginç özellik! Arkadaşlarınızdan "dua" etmesini isteyebileceksiniz!

Dünyanın en önemli şirketleri arasında yer alan ve en çok kullanılan sosyal medya sitelerinden biri olan Facebook, yeni bir özelliği test ediyor. Amerika'daki kullanıcılar için "dua isteme" özelliği getirildi. ABD'de aralık ayından itibaren deneme aşaması olarak yürürlüğe giren güncelleme, pandemi sürecinde dini grupların çevrimiçi topluluklar oluşturmasına katkı sağlamayı planlıyor.

Facebook'tan ilginç özellik! Arkadaşlarınızdan dua etmesini isteyebileceksiniz!

"İNANÇ GRUBU YA DA TİNSEL TOPLULUKLARI DESTEKLEDİK"

Facebook'tan yapılan açıklamada, “Covid-19 pandemisi sürecinde bağlantı kurmak için hizmetlerimizi kullanan çok sayıda inanç grubu ya da tinsel topluluk gördük ve onları desteklemek için yeni araçlar aramaya başladık” sözlerini dile getirildi.

Deneme aşamasındaki yeni özellik, Amerika'daki kilise cemaatleri tarafından yoğun ilgi görüyor.

Facebook'tan ilginç özellik! Arkadaşlarınızdan dua etmesini isteyebileceksiniz!

HANGİ DURUMLARDA KULLANILIYOR?

Dua isteme özelliğini kullanmak için, Facebook gruplarında bulunan bir kullanıcı hastalık, toplantı veya iş görüşmesi gibi zorlu süreçlerin üstesinden gelebilmek için diğer kullanıcılardan yardım ve dua isteyebilecek. Diğer kullanıcılar da dua ettiklerine dair "dua ettim" butonuna basarak destekte bulunacak.

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