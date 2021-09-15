Facebook’un raporu medyaya sızdı! Instagram uygulamanın gençler üzerindeki etkisini göz ardı ediyor

Wall Street Journal gazetesi Facebook'un kurum içi raporlarına ulaştı. Bu raporlarda sahibi oldukları Instagram uygulamasının, ergenlik çağındaki kızlar dahil olmak üzere gençlere verdikleri zararlara yer veriliyor.

Söz konusu raporların birisinde, intihar etmeyi düşünen gençler arasında İngiliz kullanıcıların %13’ü, Amerikalı kullanıcıların ise %6’sı sorunu Instagram'a bağlıyor.

Ergenlik dönemindeki kızların %32’si; bedenleri konusunda kendilerini kötü hissettiklerinde Instagram'ın durumu daha kötü hale getirdiğini düşünürken, ergenlik çağındaki erkeklerin ise %14’ü Instagram nedeniyle kendini daha kötü hissediyor.

Buna karşın Facebook, gençlerin çoğunluğunun Instagram'dan olumsuz şekilde etkilenmediğini belirtti. Gençleri en fazla etkileyen seçme gönderilerden oluşan ve bağımlılık yaratan ana sayfanın ise uygulamanın asıl öğesi olduğunda karar kıldı.

Şirketin CEO'su Mark Zuckerberg’in; hem gençleri koruyacak hem de kullanıcıların uygulamayı sık kullanmasını sağlayacak bir çözüm bulamadığı iddia ediliyor.

13 YAŞ ALTI ÇOCUKLAR İÇİN APLİKASYON

Verilerin içeriği bu yönde olmasına rağmen Facebook 13 yaş ve altı çocuklar için bir Instagram aplikasyonu geliştirdiğini açıkladı.

Haber, ABD’de kongre üyelerinin tepki göstermelerine neden oldu.

Facebook'u eleştiren Massachusetts Temsilcisi demokrat Lori Trahan; şirketi bir an önce uygulama geliştirme planlarından vazgeçmeye ve kullanıcısı olan gençleri zararlı etkilerinden arındırmak için çalışmaya çağırdı.

RAPORLARI HALKA AÇIKLAMAYI REDDEDİYORLAR

Washington temsilcisi Cumhuriyetçi Cathy McMorris Rodgers; Temsilciler Meclisi Enerji ve Ticaret Komitesi'nin yaptığı tüm çağrılara rağmen, Facebook’un akıl sağlığı üzerine raporları halka açıklamayı reddetmiş olduğunu hatırlattı.

Mülkiyet haklarını ve katılımcıların özel bilgilerini korumak için araştırmaları paylaşamadıklarını belirten Facebook, şirketin araştırmaları konusunda daha şeffaf olmak için çalışmalar yaptığını belirtti.

Instagram kullanıcıların % 40'ı, 22 yaş ve altı gençlerden oluşuyor. ABD’de günlük 5 milyon genç Facebook kullanırken Instagram’ı 22 milyon genç kullanıyor. Gençlerin Instagram’da Facebook’tan %50 daha fazla zaman geçiriyor.