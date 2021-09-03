Faciadan döndü! Seyir halindeki otomobili bir anda alev topuna dönüştü

Süleymanpaşa ilçesinde bulunan Bekri Mustafa Caddesi üzerinde meydana gelen olayda, R.K. idaresindeki 34 NTJ 46 plakalı araç, seyir halindeyken bir anda kendini alevlere teslim etti. Rüzgarın etkisiyle artış gösteren alevleri fark eden sürücü, kendini can havliyle dışarı atarak yangını söndürmeye çalıştı. Çevredeki vatandaşlar itfaiyeyi ararken, bölgeye gelen polis ekipleri alev topuna dönen araç nedeniyle caddeyi trafiğe kapatıp, çevredeki vatandaşları yanan araçtan uzaklaştırdı.

ÇARESİZCE ARABASININ YANIŞINI İZLEDİ

Rüzgarın etkisiyle alev yığınına dönüşen araçta üst üste patlamalar meydana geldi. Yangın otluk alana da sıçrarken, olay yerine gelen itfaiye ekipleri otluk alandaki ve araçtaki yangına müdahale etti. Ekiplerin çalışmasıyla alev topuna dönüşen araç söndürüldü ancak, geriye sadece demir yığını kaldı. Aracının yanış anına şahit olan R.K. ise çaresizce otomobilinin hurdaya dönüşünü izledi.