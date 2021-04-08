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  3. Faciadan dönüldü! Dağdan kopan dev kayalar Adıyaman- Malatya Karayolunu trafiğe kapattı

Faciadan dönüldü! Dağdan kopan dev kayalar Adıyaman- Malatya Karayolunu trafiğe kapattı

Adıyaman'da dağdan kopan kaya parçaları trafiği kapattı. Bulundukları yerden koparak yola düşen dev kayalar, Adıyaman-Malatya Karayolunun trafiğe kapanmasına neden oldu. Kapanan yolda uzun araç kuyrukları oluştu.

Faciadan dönüldü! Dağdan kopan dev kayalar Adıyaman- Malatya Karayolunu trafiğe kapattı

Adıyaman'da, bulundukları yerden koparak yola düşen dev kayalar, Adıyaman-Malatya Karayolunu trafiğe kapattı. Birkaç gün öncesine kadar etkili olan yağmur yağışlarından dolayı toprağın yumuşamasıyla Adıyaman- Malatya Karayolunun 15. Kilometresinde dağdan kopan dev kaya parçaları karayoluna düştü.

YOL TAMAMEN KAPANDI

Yolu tamamen trafiğe kapatan kayalardan dolayı uzun araç kuyrukları oluştu. Yoldan ilerleyemeyen sürücüler durumu ilgili birimlere bildirerek yardım istedi. Kısa sürede olay yerine karayollarına bağlı iş makineleri sevk edildi. Ekiplerin yapmış olduğu çalışmalar sonucunda kayalar yoldan kaldırıldı. 

KAYNAK: İhlas Haber Ajansı

Faciadan dönüldü! Dağdan kopan dev kayalar Adıyaman- Malatya Karayolunu trafiğe kapattı

Faciadan dönüldü! Dağdan kopan dev kayalar Adıyaman- Malatya Karayolunu trafiğe kapattı

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