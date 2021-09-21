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  3. Facianın eşiğinden döndüler! Manisa'da minibüs karşı şeride geçip takla attı: 2'si çocuk, 5 yaralı

Facianın eşiğinden döndüler! Manisa'da minibüs karşı şeride geçip takla attı: 2'si çocuk, 5 yaralı

Manisa'nın Turgutlu İlçesinde bir minibüs şoförü direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle orta refüjü aşıp karşı şeride geçti. Takla atarak durabilen minibüste, 2'si çocuk, 5 kişi yaralandı.

Facianın eşiğinden döndüler! Manisa'da minibüs karşı şeride geçip takla attı: 2'si çocuk, 5 yaralı

Kaza, İzmir - Ankara Karayolu üzeri Akçapınar Mahallesi girişinde meydana geldi. Saat 23.00 sıralarında İzmir'den Ankara yönüne giden Harun Yıldırım (29) idaresindeki 35 AND 443 plakalı minibüs, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak, orta refüjdeki bariyerlerden karşı şeride takla atarak geçti.

Manisa'da minibüs karşı şeride geçip takla attı: 2'si çocuk, 5 yaralı

YARALILARIN DURUMU İYİ

Yaşanan talihsiz kazada, aracın sürücüsü ile araçta yolcu olarak bulunan Ramazan Çelik (32), Sema Çelik (24), Azra Çelik (5) ve Ömer Asaf Çelik (2) isimli yolcular yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ekipleri, polis ve itfaiye aracı sevk edildi. Araçtan çıkartılan yaralılar sağlık ekiplerince Turgutlu Devlet Hastanesi ve çevre yakınlarında bulunan özel hastaneye kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. 

Manisa'da minibüs karşı şeride geçip takla attı: 2'si çocuk, 5 yaralı

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