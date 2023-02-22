Facundo Bertoglio kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Facundo Bertoglio Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Facundo Bertoglio adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Facundo Bertoglio Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Facundo Bertoglio 30 Haziran 1990 tarihinde San José de la Esquina şehrinde doğmuştur. 1,72 m boyundadır. Arjantin,İtalya uyrukludur.Gerçek adı da Facundo Daniel Bertoglio şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Facundo Bertoglio Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Facundo Bertoglio, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Asteras Tripolis futbol takımında oynamaktadır. Asteras Tripolis takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Facundo Bertoglio'nin Asteras Tripolis ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Facundo Bertoglio Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Facundo Bertoglio isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 500 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 4.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Facundo Bertoglio Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Facundo Bertoglio futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2009 yılında CA Colón

1 Temmuz 2010 yılında Dinamo Kiev

15 Şubat 2012 yılında Grêmio

30 Haziran 2013 yılında Dinamo Kiev

22 Temmuz 2013 yılında Évian

30 Haziran 2014 yılında Dinamo Kiev

14 Ağustos 2014 yılında Tigre

30 Haziran 2015 yılında Dinamo Kiev

21 Temmuz 2015 yılında Asteras Tripoli

30 Haziran 2016 yılında Dinamo Kiev

23 Ağustos 2016 yılında APOEL Nikosia

28 Şubat 2018 yılında Ordabasy

17 Temmuz 2018 yılında PAS Lamia

25 Temmuz 2019 yılında Aldosivi

12 Ağustos 2020 yılında Aris Selanik

1 Temmuz 2022 yılında Asteras Tripoli

Facundo Bertoglio Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Facundo Bertoglio şuan Asteras Tripolis takımında oynamakta ve 20 numaralı formayı giymektedir.

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