Facundo Rodriguez kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Facundo Rodriguez Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Facundo Rodriguez adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Facundo Rodriguez Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Facundo Rodriguez 20 Ağustos 1995 tarihinde Montevideo şehrinde doğmuştur. 1,86 m boyundadır. Uruguay uyrukludur.Gerçek adı da Facundo Rodríguez Calleriza şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Facundo Rodriguez Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Carlos Villalba Perdomo yapmaktadır. Facundo Rodriguez, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Universidad César Vallejo futbol takımında oynamaktadır. Universidad César Vallejo takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Facundo Rodriguez'nin Universidad César Vallejo ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Facundo Rodriguez Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Facundo Rodriguez isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 250 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 300 Bin € kadar çıkmıştır.

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Facundo Rodriguez Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Facundo Rodriguez futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2015 yılında Peñarol

14 Ağustos 2015 yılında Sud America

30 Haziran 2016 yılında Peñarol

15 Temmuz 2016 yılında Boston River

31 Temmuz 2017 yılında Peñarol

2 Ağustos 2017 yılında Sandefjord

30 Kasım 2017 yılında Peñarol

11 Ocak 2018 yılında Chacarita Jrs

1 Temmuz 2018 yılında Boston River

10 Şubat 2022 yılında Min. Zacatecas

21 Haziran 2022 yılında CD Macará

1 Ocak 2023 yılında César Vallejo

Facundo Rodriguez Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Facundo Rodriguez şuan Universidad César Vallejo takımında oynamakta ve 11 numaralı formayı giymektedir.

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