Facundo Rodriguez kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Facundo Rodriguez Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Facundo Rodriguez kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Facundo Rodriguez ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

YAYINLAMA
Google News
Facundo Rodriguez kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Facundo Rodriguez Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Facundo Rodriguez kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Facundo Rodriguez Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Facundo Rodriguez adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Facundo Rodriguez Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Facundo Rodriguez 20 Ağustos 1995 tarihinde Montevideo şehrinde doğmuştur. 1,86 m boyundadır. Uruguay uyrukludur.Gerçek adı da Facundo Rodríguez Calleriza şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Facundo Rodriguez Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Carlos Villalba Perdomo yapmaktadır. Facundo Rodriguez, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Universidad César Vallejo futbol takımında oynamaktadır. Universidad César Vallejo takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Facundo Rodriguez'nin Universidad César Vallejo ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Facundo Rodriguez Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Facundo Rodriguez isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 250 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 300 Bin € kadar çıkmıştır.

Facundo Rodriguez Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Facundo Rodriguez futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2015 yılında Peñarol

14 Ağustos 2015 yılında Sud America

30 Haziran 2016 yılında Peñarol

15 Temmuz 2016 yılında Boston River

31 Temmuz 2017 yılında Peñarol

2 Ağustos 2017 yılında Sandefjord

30 Kasım 2017 yılında Peñarol

11 Ocak 2018 yılında Chacarita Jrs

1 Temmuz 2018 yılında Boston River

10 Şubat 2022 yılında Min. Zacatecas

21 Haziran 2022 yılında CD Macará

1 Ocak 2023 yılında César Vallejo

Facundo Rodriguez kimdir

Facundo Rodriguez Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Facundo Rodriguez şuan Universidad César Vallejo takımında oynamakta ve 11 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Belgrano Montevideo, CA Peñarol (-12/2014)

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Facundo Rodriguez nereli

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
Yalvardılar yakardılar 200 milyon TL’yi 16 milyon TL’ye indirdiler! Sonrada statta "Hükümet istifa" diye bağırttılar
Yalvardılar yakardılar 200 milyon TL’yi 16 milyon TL’ye indirdiler! Sonrada statta "Hükümet istifa" diye bağırttılar
Spor'un Dört Büyükleri, Sizlere Yazıklar Olsun!
Spor'un Dört Büyükleri, Sizlere Yazıklar Olsun!
Kulüpler Birliğinden tribünlerde atılan siyasi sloganlara ilişkin önemli açıklama! "Ayrışma değil birleşmenin tarafları olmalıyız!"
Kulüpler Birliğinden tribünlerde atılan siyasi sloganlara ilişkin önemli açıklama! "Ayrışma değil birleşmenin tarafları olmalıyız!"
"Hükümet istifa" sloganlarına spor kulüplerinden net tavır: Devletimizin, milletimizin yanındayız
"Hükümet istifa" sloganlarına spor kulüplerinden net tavır: Devletimizin, milletimizin yanındayız
Son Haberler
Joseph Ngwem kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Joseph Ngwem Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Joseph Ngwem kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Joseph Ngwem Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Tiago Cantoro kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Tiago Cantoro Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Tiago Cantoro kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Tiago Cantoro Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Mohamed Abdelsalam kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mohamed Abdelsalam Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Mohamed Abdelsalam kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mohamed Abdelsalam Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Rolando Diaz kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Rolando Diaz Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Rolando Diaz kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Rolando Diaz Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Yukatel Kayserispor: "Devletimiz ve milletimizin yanındayız! Acıyı vesile yapan tribünlerde yapılmaya çalışan kirli siyaseti ve zilleti kınıyoruz!"
Yukatel Kayserispor: "Devletimiz ve milletimizin yanındayız! Acıyı vesile yapan tribünlerde yapılmaya çalışan kirli siyaseti ve zilleti kınıyoruz!"
Vodafone Park'ta duygusal anlar! Depremzede çocuklar için sahaya oyuncak fırlattılar!
Vodafone Park'ta duygusal anlar! Depremzede çocuklar için sahaya oyuncak fırlattılar!
Fenerbahçe stadında siyasi slogan atanlara bir başka taraftar tepki gösterdi! "Burada fener diye bağıracaksın, paralı köpeklik yapmayacaksın!"
Fenerbahçe stadında siyasi slogan atanlara bir başka taraftar tepki gösterdi! "Burada fener diye bağıracaksın, paralı köpeklik yapmayacaksın!"
Çok Okunanlar
Prof. Dr. Rukiye Eker Ömeroğlu kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır, ne mezunudur? Rukiye Eker Ömeroğlu'nun biyografisi
Prof. Dr. Rukiye Eker Ömeroğlu kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır, ne mezunudur? Rukiye Eker Ömeroğlu'nun biyografisi
"Hükümet istifa" sloganlarına spor kulüplerinden net tavır: Devletimizin, milletimizin yanındayız
"Hükümet istifa" sloganlarına spor kulüplerinden net tavır: Devletimizin, milletimizin yanındayız
Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde 5.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi!
Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde 5.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi!
Son dakika | Türkiye sallanıyor! AFAD duyurdu: İzmir Foça'da 4.1 büyüklüğünde deprem
Son dakika | Türkiye sallanıyor! AFAD duyurdu: İzmir Foça'da 4.1 büyüklüğünde deprem
Son dakika | Fenerbahçe efsanesi Ziya Şengül, hayatını kaybetti
Son dakika | Fenerbahçe efsanesi Ziya Şengül, hayatını kaybetti
Fenerbahçe seyircisi futbola siyaseti alet ederek siyasi slogan attı! Tepkiler çığ gibi, ceza kapıda
Fenerbahçe seyircisi futbola siyaseti alet ederek siyasi slogan attı! Tepkiler çığ gibi, ceza kapıda
Son dakika |UEFA Konferans Ligi Son 16 Turu kuraları çekildi! Başakşehir ve Sivasspor'un rakipleri belli oldu
Son dakika |UEFA Konferans Ligi Son 16 Turu kuraları çekildi! Başakşehir ve Sivasspor'un rakipleri belli oldu
Yorumlananlar
CHP'li Tanju Özcan, hadsiz ifadelerle Halil Konakcı hocayı hedef aldı
CHP'li Tanju Özcan, hadsiz ifadelerle Halil Konakcı hocayı hedef aldı
Hadi Özışık üzen haberi verdi: Süleyman Özışık kansere yakalandı! "İlk duyduğumda hastane başıma yıkıldı"
Hadi Özışık üzen haberi verdi: Süleyman Özışık kansere yakalandı! "İlk duyduğumda hastane başıma yıkıldı"
Son dakika | MİT'ten kritik operasyon! Taksim terör saldırını planlayan terörist Halil Menci etkisiz hale getirildi
Son dakika | MİT'ten kritik operasyon! Taksim terör saldırını planlayan terörist Halil Menci etkisiz hale getirildi
Abdullah Gül, Hatay'a geldi! İncelemelerde bulundu, vatandaşları dinledi
Abdullah Gül, Hatay'a geldi! İncelemelerde bulundu, vatandaşları dinledi