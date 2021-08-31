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Fadıl Teymur kimdir, nereli? Kaç yaşında ve neden öldü?

Merhum Necmettin Erbakan'ın yakın çalışma arkadaşlarından birisi Fadıl Teymur'un vefat haberinin ardından Fadıl Teymur, internette Fadıl Teymur kimdir, nereli? Kaç yaşında ve neden öldü? sorularıyla aratılmaya başlandı. Biz de konuyla ilgili bilgilere yer verdik.

Fadıl Teymur kimdir, nereli? Kaç yaşında ve neden öldü?

Fadıl Teymur kimdir, nereli? Kaç yaşında ve neden öldü? soruları şu sıralar internet mecrasında çokça aratılanlar arasında yerini aldı. İşte detaylar...

FADIL TEYMUR KİMDİR, NERELİ?

Nereli olduğu bilinmeyen Fadıl Teymur, 1934 yılında doğmuştur. Elektrik mühendisi olan Fadıl Teymur, Teymur otomotiv yönetim kurulu Başkanı iş insanı Bülent Teymur ve AK Parti Şehitkamil Belediye Meclis üyesi Ayşe Teymur'un babası olup Milli Selamet Partisi Genel Başkanı Merhum Necmettin Erbakan'ın yakın çalışma arkadaşlarından birisidir.

Fadıl Teymur kimdir, nereli? Kaç yaşında ve neden öldü?

KAÇ YAŞINDA VE NEDEN ÖLDÜ?

Neden öldüğü açıklanmayan Fadıl Teymur, 87 yaşında hayatını kaybetti.

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