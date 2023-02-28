Fadl Abaza kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Fadl Abaza Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Fadl Abaza adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Fadl Abaza Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Fadl Abaza 5 Ocak 1999 tarihinde doğmuştur. Mısır uyrukludur.Gerçek adı da Fadl Fekri Abaza şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Fadl Abaza Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

El Mokawloon SC futbol takımında oynamaktadır. El Mokawloon SC takımına 1 Eylül 2021 tarihinde katılmıştır. Fadl Abaza'nin El Mokawloon SC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Fadl Abaza Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Fadl Abaza isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

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Fadl Abaza Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Fadl Abaza futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Eylül 2021 yılında El Mokawloon

Fadl Abaza Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Fadl Abaza şuan El Mokawloon SC takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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