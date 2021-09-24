Fağfuri ne demek, TDK'ya göre Fağfuri kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Fağfuri ne demek? Fağfuri TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi fağfuri kelimesi. Peki fağfuri ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre fağfuri nedir, fağfuri kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

Fağfuri kelimesini hayatımızın her alanında, sosyal medya da, televizyon da dergi veya gazete okurken karşılaşacağımız sık kullanılan kelimeler arasında. Fağfuri kelimesinin anlamı ile birlikte kökeni ve doğru yazılışı ile örnek cümlelere buradan ulaşabilirsiniz.

FAĞFURİ NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Fağfuri kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

Fağfuri kelimesi Farsça kökenlidir.

TDK'ya göre fağfuri kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Fağfurdan yapılmış



FAĞFURİ CÜMLE İÇERİSİNDE KULLANIMI

- Fağfuri fincan.

