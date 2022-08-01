Fahiş fiyatlardan beli bükülen kiracılara müjde! Hayal değil, 10 bin TL'lik evler 6-7 bin TL'ye düşecek!

İstanbul Emlakçılar Odası Başkanı Nizameddin Aşa, son dönemlerde artan fahiş kira rakamlarının düşeceği müjdesini duyurdu.

Bölge Gündem Editör Ekibi
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Fahiş fiyatlardan beli bükülen kiracılara müjde! Hayal değil, 10 bin TL'lik evler 6-7 bin TL'ye düşecek!

Özellikle son dönemde artan kiralar, kiracıları zor duruma sokmuş durumda. Bu kapsamda metropol şehirler başta olmak üzere en ucuz mahallelerde bile 4-5 bin liradan aşağıya kiralık daire ne yazık ki bulunamıyor.

Hükümet, fahiş kiraların önüne geçmek için 1 Temmuz'dan geçerli olmak üzere kira artışlarına sınır getirmişti. Düzenlemeye göre, 1 Temmuz 2023'e kadar kiralara yapılacak artış yüzde 25'i aşamayacak.

Fahiş fiyatlardan beli bükülen kiracılara müjde! Hayal değil, 10 bin TL'lik evler 6-7 bin TL'ye düşecek!

KİRALARDA DÜŞÜŞ BEKLENİYOR

İstanbul Emlakçılar Odası Başkanı Nizameddin Aşa'dan ise kiracıların yüreğine su serpecek bir açıklama geldi. Akşam gazetesinden Şenay Büyükköşdere'ye konuşan Aşa, önümüzdeki yıl İstanbul'daki kiralarda gözle görülür bir düşüş yaşanacağını söyledi.

Fahiş fiyatlardan beli bükülen kiracılara müjde! Hayal değil, 10 bin TL'lik evler 6-7 bin TL'ye düşecek!

"10 BİNLİK KİRALAR 6-7 BİN TL'YE DÜŞECEK"

Aşa, talebin azalması ile birlikte fiyatlardaki yükselişin tersine dönmeye başladığını ileri sürerek, "3 binden 10 bin TL'ye çıkan bir kira, bir daha tekrar 3 bin TL'ye inmez ama o ev 6-7 bin TL'ye iner. Biz bunu 2016 - 2018 arasında da yaşadık aslında. O dönem kiralar da yüzde 50 düştü, satılıklar da. Bakın şu anda 5-6 milyon istenen evler 2-3 sene evvel 800-900 bine alıcı bulamıyorlardı. İddia ediyorum ki bu sene sonunda satılıklarda da kiralıklarda da düşüş başlayacak. 2023'te 10 bin TL'lik evlerin 6-7 bine, en kötü 8 bine düştüğünü göreceğiz. Bu çok basit bir hesap, Türkiye'de kiracı profiline baktığınızda kimse 30-40 bin kazanmıyor." dedi.

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