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  3. Fahretin Koca, Süleyman Soylu'nun durumuna ilişkin açıklama yaptı!

Fahretin Koca, Süleyman Soylu'nun durumuna ilişkin açıklama yaptı!

Geçtiğimiz günlerde koronavirüs testi pozitif çıkan Süleyman Soylu'nun sağlık durumuna ilişkin Fahrettin Koca'dan paylaşım geldi.

Fahretin Koca, Süleyman Soylu'nun durumuna ilişkin açıklama yaptı!

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, geçtiğimiz günlerde koronavirüse yakalanmıştı. Testi pozitif çıkan Soylu, karantinaya girerek sağlık durumunun düzelmesini bekliyor. Süleyman Soylu, sağlık durumuna ilişkin, "Pazartesi günü kendimizi iyi hissetmeyince tekraren yaptırdığımız test; eşim, kızım ve bende pozitif çıktı. Düne kadar evde sürdürdüğümüz tedavi doktorlarımızın tavsiyesi ile hastane ortamına nakledilmiştir. Şükürler olsun, şimdi biraz daha iyiyiz. Bu vesile ile tüm hastalara ve İzmir depreminde yaralananlara acil şifalar, depremde hayatını kaybeden İzmirli hemşehrilerimize Cenab-ı Allah'tan rahmet diliyorum" açıklamasını yapmıştı.

Sağlık Bakanı Fahrettin ise Soylu'ya geçmiş olsun dileklerini iletti. Koca'nın paylaşımı şöyle: 

"Bakan arkadaşım Süleyman Soylu'nun COVID-19 testi pozitif çıktı. Pandemi boyunca çok desteğini gördük. Sahadan uzak kalmak, mücadeleci ruhuna pek uygun olmasa da bir süre dinlenecek. Virüsle mücadele onun için kolay bir mücadele. Geçmiş olsun değerli kardeşim"

 

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Editör Ekibi


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