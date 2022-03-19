Fahrettin Koca duyurdu: Bakan Kasapoğlu'nun amcası İbrahim Kasapoğlu hayatını kaybetti

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda acı haberi şu ifadelerle duyurdu:

"Gençlik ve Spor Bakanı, arkadaşım Mehmet Kasapoğlu’nun amcası İbrahim Kasapoğlu ani bir rahatsızlık sonucu, yapılan müdahalelere rağmen aramızdan ayrıldı. Merhuma Allah’tan rahmet, ailesine ve dostlarına başsağlığı diliyorum. Dünyadaki eseri iyilik olana ne mutlu!"

Gençlik ve Spor Bakanı, arkadaşım Mehmet Kasapoğlu’nun amcası İbrahim Kasapoğlu ani bir rahatsızlık sonucu, yapılan müdahalelere rağmen aramızdan ayrıldı. Merhuma Allah’tan rahmet, ailesine ve dostlarına başsağlığı diliyorum. Dünyadaki eseri iyilik olana ne mutlu! — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) March 19, 2022

BAKAN MUŞ: BAKANIMIZA VE AİLESİNE BAŞSAĞLIĞI DİLİYORUM

Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Bakan Kasapoğlu'na baş sağlığı dilediği sosyal medya paylaşımında," Gençlik ve Spor Bakanımız Mehmet Kasapoğlu’nun amcası İbrahim Kasapoğlu Beyefendi'ye Allah'tan rahmet; Sayın Bakanımıza ve ailesine başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet olsun." ifadelerini kullandı.