Bugün hangi maçlar var? 17 Ocak 2021 Pazar maç programıFahrettin Koca'dan aşılama ile ilgili pratik bilgilerTrabzonspor taraftarından yönetime tepki: Transferler nerede?İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'dan, kar mesaisi paylaşımıİmam nikahlı çift, boğazları kesilmiş halde bulundu!Çılgın sayısal loto sonuçları 16 Ocak 2021 Cumartesi |Sonuç sorgulama ekranı İstanbul'a kar yağdı, sokağa çıkma yasağı unutuldu! Karın eğlencesini yine çocuklar çıkardı!Fraport-tav Antalyaspor, Trabzonspor Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021 SezonuAntalyaspor 1-1 Trabzonspor | MAÇ SONUCU - ÖZETİAşısını kullandığımız Sinovac şirketinin sitesine Türkiye'den erişilemiyor!
İstanbul2 °C
  1. HABERLER
  2. SAĞLIK
  3. Fahrettin Koca'dan aşılama ile ilgili pratik bilgiler

Fahrettin Koca'dan aşılama ile ilgili pratik bilgiler

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, aşı uygulamaları ile ilgili pratik bilgiler içeren bir videoyu, sosyal medya hesabı üzerinden paylaştı.

Fahrettin Koca'dan aşılama ile ilgili pratik bilgiler

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, aşı uygulamalarının nasıl yapılacağına ilişkin pratik bilgilerin yer aldığı videoyu paylaştı.

Bakan Koca'nın sosyal medya hesabından "salgınla mücadeleyi birlikte kazanacağız" notuyla paylaştığı videoda, aşı uygulaması hakkında pratik bilgiler yer alıyor.

Buna göre, vatandaşlar Kovid-19 aşısına ilişkin durumunu e-Nabız hesabından veya 2023'e kısa mesaj göndererek öğrenebilecek.

Aşı olacak grup arasında yer almaları durumunda kişiler randevu işlemi için MHRS uygulamasına yönlendirilecek. Buradan tarih ve saat aralıkları seçilerek randevu işlemi tamamlanacak.

İşlem sonucunda vatandaşa kısa mesaj ile bilgilendirme yapılacak. Ayrıca randevu bilgileri, e-Nabız ve MHRS uygulamalarından da öğrenilebilecek.

Fahrettin Koca'dan aşılama ile ilgili pratik bilgiler

"AŞILA" UYGULAMASI

Vatandaş randevu tarihinde, randevu aldığı sağlık kuruluşuna gidecek. Burada aşıyı uygulayacak sağlık personeli, "AŞILA" uygulaması üzerinden vatandaşın sorgulamasını yapacak. Uygulama üzerinden, kişiye uygulanacak aşının barkodu okutulacak ve kaydedilecek.

Bu işlemlerin ardından aşı uygulaması yapılacak. Aşıyı uygulayan sağlık personeli vatandaşın 2. doz randevusunu da oluşturacak. Bu randevunun bilgileri de vatandaşa kısa mesajla iletilecek. Vatandaşlar randevu ve aşı bilgilerine e-Nabız üzerinden de ulaşabilecek.

Elektronik aşı kartına e-Nabız ve Hayat Eve Sığar uygulamalarından erişilebilecek. Aşı uygulamasıyla ilgili detaylı bilgiler "covid19asi.saglik.gov.tr" sitesinde yer alıyor.

Fahrettin Koca'nın paylaştığı video şöyle:

Onur Çelik
Spor Editörü
HABERE YORUM KAT