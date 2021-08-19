SON DAKİKA! Fahrettin Koca'dan yüz yüze eğitimde aşı açıklaması: ''Devlet Hastanelerinde ücretsiz yapılabilecek!''

Son dakika! Koca yaptığı açıklamada 6 Eylül'de başlayacak yüz yüze eğitim ile ilgili olarak okullar ve üniversiteler için gerekli PCR testi devlet hastanelerinde ücretsiz yapılabileceğini açıkladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Okullarda 6 Eylül'de yüz yüze eğitime başlanması ile birlikte, henüz aşı olmamış öğretmen ve personelin haftada iki kere test yaptırmasını isteyeceğiz." açıklamasının ardından paylaşımda bulunan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca konuyla ilgili olarak "Okullar ve Üniversiteler için gereken PCR testi Devlet Hastanelerinde ücretsiz yapılabilecek" dedi.

AŞI OLMAMIŞ ÖĞRETMENLERE HAFTADA 2 KERE TEST YAPTIRACAK

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kabine toplantısının ardından ulusa sesleniş konuşmasında yüz yüze eğitim ile ilgili olarak; ''Okullarda 6 Eylül'de yüz yüze eğitimin başlamasıyla birlikte, henüz aşı olmamış öğretmen ve personelin haftada en az 2defa PCR testi yaptırmasını isteyeceğiz.

Aşı olmayan üniversite öğrencisi ve çalışanlardan da düzenli PCR testi isteyeceğiz.

Türkiye salgınla mücadele olduğu gibi aşı konusunda da dünyada ilk sıralarda yer alma başarısını göstermeyi sürdürecektir. Maske, mesafe ve hijyen konusunda; bu kurallara riayet bizim sağlığımızın esasıdır.

Biz; binlerce yıldır geniş bir coğrafyada devletler sahibi olarak yaşamış bir toplumuz. Anadolu'da da Selçuklu Osmanlı ve Cumhuriyet silsilesinde devletimizin sınırları içerisinde varlığımızı sürdürdük. Pekçok yerden Andolu'ya milyonlarca insanımız göç etmiştir.'' ifadelerine yer verdi.