Fahriye Evcen fazla kilolarından kurtuldu

Güzelliği ile dikkat çeken çiçeği burnunda anne Fahriye Evcen doğum kilolarından kurutuldu. Eski kilosuna dönen Evcen'nin yeni görüntüsü ise büyüledi.

ESKİ HALİNE GERİ DÖNDÜ

Doğum yaptıktan 2 ay sonra havalimanında objektiflere yakalanan Özçivit ailesinden Fahriye Evcen kilolarıyla dikkat çekmiş, sosyal medyada bazı acımasız yorumlara maruz kalmıştı. Doğum kilolarıyla eleştirilen güzel oyuncu 8 ayın sonunda ilk haline geri döndü.

EVİNİN BİR ODASINI FITNESS SALONU

Fahriye Evcen, doğum kilolarından kurtulmak için ve oğlundan ayrılmamak için evinin bir odasını fitness salonuna çevirmişti. Kendisine özel bir spor hocası da tuttuğu öğrenilen güzel oyuncu, çabalarının sonucunu almış durumda.

YILBAŞI POZUYLA BÜYÜLEDİ

Yılbaşı paylaşımıyla büyüleyen sevilen oyuncu, beyaz takımıyla büyüledi. Takipçilerinden binlerce iltifat alan Evcen'in zayıflaması sevenlerinin de dikkatinden kaçmadı.

OĞLU KARAN'I PAYLAŞMIŞTI

Uzunca bir süre oğlu Karan'ı göstermemekte ısrar eden Fahriye Evcen geçtiğimiz ay bir sürpriz yaparak oğlu ile fotoğrafını paylaşmış, minik Karan milyonlarca beğeni almıştı. Doğum sonrası sadece yakın fotoğraflarını paylaşan güzel oyuncu, son birkaç paylaşımında boydan çekilmiş pozlarını paylaşarak ne kadar zayıfladığını gözler önüne serdi.