Fak ne demek, TDK'ya göre Fak kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Fak ne demek? Fak TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi fak kelimesi. Peki fak ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre fak nedir, fak kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

FAK NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Fak kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

Fak kelimesi Arapça kökenlidir.

TDK'ya göre fak kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Tuzak, kapan



FAK CÜMLE İÇERİSİNDE KULLANIMI

- İyi bir fakı olsa yine iş görebilirdi.



FAK KELİMESİ KULLANILAN ATASÖZÜ VE DEYİMLER

- faka basmak

