Fal nedir? Fal baktırmak geleceği değiştirir mi? Fal ile Geleceği görmek mümkün mü

Fal nedir?

Fal, çeşitli yöntemler kullanılarak geleceğin görülmeye çalışılması haline verilen isimdir. Fal baktıran kişiler geleceği bilme merakıyla hareket eder ve gelecekte başlarına gelebilecek türlü ihtimallerle ilgili önceden bilgi almak isterler.

Bu sebeple falcı, medyum gibi adlar verilen yetkili kişilerle iletişime geçerler. Fal bakan kişi çoğu zaman iddiasına göre geleceği görme yetisine sahip biridir. Geleceği görmesi beklentisiyle görüştüğünüz kişinin görmediğini söylemesini beklemek pek gerçekçi değildir. Bu açıdan yaklaşıldığında geleceği bilmek mümkün mü diye kimsenin iddiasıyla değil kendi aklımızla yaklaşmamız gerektiği sonucuna varılır. Geleceğin bilinip bilinemeyeceği konusu şimdilik bir kenarda dursun.

Geleceğe yönelik varsayımlara yaklaşımımız ise kişiden kişiye farklılık gösterir. Bu sonuçlarla ne kadar ilgilendiğimiz tamamen kişisel beklentilerimizle alakalıdır diyebiliriz. Falcıdan duymak istediklerimize uyumlu sözler söylemesini bekleriz.

Fal ile Geleceği görmek mümkün müdür?

Geleceğin görülebildiğine dair herhangi bir yöntem henüz bilim tarafından ispatlanmamıştır. İlerde geleceğin görülüp görülemeyeceğine dair kesin bir yargıda bulunmamakla beraber şuan ki bulunduğumuz noktada geleceği görmenin imkanı yoktur sadece geleceğe ilişkin öngörülerde bulunulabilir. İleri görüşlü insanlar gelecekte başlarına gelebilecek olasılıkları hesaplayabilirler.

Bunu yalnızca kendileri için değil başkaları için de yapabilirler. Hepimiz gün içerisinde farkında olmadan olasılık hesapları yaparız beklentimizi karşılayacak tercihler yapmaya yönelir geleceği dizayn etmeye çalışırız. Geleceğin görülebilmesi üzerine değil geleceğe nasıl yön verebileceğimiz üzerine düşünmeliyiz.

Fal baktırmak geleceği değiştirir mi?

Fal baktırmanın geleceği görmeye sebep olamayacağı gibi geleceği etkileme üzerinde de herhangi bir güce sahip olduğuna dair hiçbir ispatı yoktur. Bazen insanlar psikolojik durumları o kadar müsaittir ki kendilerine bakılan falın uzun zamanlar etkisinde kalabilirler. Faldakine benzer tutumlar geliştirerek falın geleceği etkilemesine sebep olabilirler ama fal baktırmanın kendisinin geleceğe dair bir etkisi yoktur. Astroloji gibi kimi disiplinler geleceğe dair yorumlarda bulunmaktadırlar. Bunların tamamı varsayımsaldır. Kesin bir yargı içermemektedirler.

Gezegensel hareketlere göre bazı varsayımlarda bulunmaktadırlar bu sebeple doğru olarak adlandıramayız. Fal baktırmasan önceki psikolojimiz falda söylenenleri yorumlamamızda etkilidir. Beklentilerimiz karşılanıyorsa ya da olumlu duyumlar aldıysak ve bu tür bir ihtiyaçla fal baktırmaya gittiysek aklımızda fala dair pozitif düşüncelerle oradan ayrılırız. Geçmişe dair söylenen şeylerin geçmişinize uyumlu olması gelecek ile söyleneceklerin geçerli olacağı anlamına gelmez. Geleceğe herhangi bir etkide bulunması ile gerçek dışıdır. Fal bakan kişi geleceği parçalar halinde aktardığını iddia eder. Çok fazla detay veremez hiçbir bilgi ayrıntılı değildir.

Soru sorulmaya başlandığında daha fazlasını görmediğini iddia edebilir. Gelecekte falcının söylediği herhangi bir şey gerçekleşirse bunu geleceği görebilme yetisine bağlı olduğunu söyleriz. Halbuki öne sürdüğü varsayımlardan biri gerçekleşmiştir ve aslına baktığımızda hayatımızda olan herhangi bir olaydan farkı yoktur. Kimi rastlantılar bizim tarafımızdan fal ile uyumlu yorumlanır. Kısacası fal geleceği gösteremez ve geleceği değiştirme gibi bir olanağı da yoktur.