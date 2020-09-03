Falcao, Galatasaray'dan ayrılabilir!

Süper Lig'de geçtiğimiz sezonun başında büyük bir sükse yaratarak Galatasaray'a transfer olan Falcao, yaşadığı sakatlıklar ve maliyeti ile sık sık tartışma konusu olmuştu. Yeni sezon hazırlıklarına da sıkı bir şekilde hazırlanmaya başlayan Falcao'nun, Porto'ya kiralanması gündeme geldi.

Ligin başlamasına kısa bir süre kalmasına rağmen orta saha transferini bitiremeyen Galatasaray, maliyetli oyuncularını elden çıkarmayı düşünüyor. Bu kapsamda takımın en çok kazananlarından Belhanda, Feghouli ve Falcao'nun ayrılması bekleniyor.

ESKİ TAKIMINA DÖNEBİLİR

Yıldızı Porto'da parlayan Kolombiyalı golcü Falcao, eski takımına tekrar dönebilir. Galatasaray'ın maaş yükünden kurtulmak istediği golcü oyuncunun 2 yıllık daha sözleşmesi bulunuyor. Ancak eski takımı Porto'nun Falcao'ya ilgisi, Galatasaraylıları bir nebze rahatlatabilir. Falcao'yu kiralık olarak kadrosuna katmak isteyen Porto, oyuncunun maaşının da bir kısmını ödeyebilir.

Galatasaray'dan bonuslarla beraber yaklaşık 6 milyon Euro -maaş alan (Net maaş: 5 milyon euro) ve sarı-kırmızılı yönetimin maaş indirim talebine de şu ana kadar olumlu bir geri dönüş sağlamayan Falcao için son kararı Fatih Terim verecek.