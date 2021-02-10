Falcao için flaş iddia! River Plate'e dönmek istiyor!

Galatasaray'a transfer olduğu dönem büyük sükse yaratan Radamel Falcao, sarı-kırmızılılarda gösterdiği performansla aynı etkiyi yaratamadı. Sık sık sakatlanan golcü oyuncu, oynadığı maçlar ve golleriyle değil de kaçırdığı maçlar ile en çok konuşulanların arasında yer aldı. Son dönemde taraftarın da gözünden düşen Falcao'nun Arjantin Ligi'nden River Plate'e gitmek istediği iddia edildi.

ARJANTİN BASINI DUYURDU

ESPN F90'da açıklamalarda bulunan Cristian Fabbiani, Falcao'nun yaz aylarında River Plate'e transfer olmak istediğini iddia etti. Fabbiani, "Bir gelişme var ki eğer geri dönerse bu yılın transferi olur. River Plate'te oynadı. Milli takımda forma giymek istediği için gelmek istiyor. Dünya Kupası'nda oynamak istiyor. Karısı da Arjantinli. River Plate onun için çok önemli." diyerek isim vermeden Falcao'yu işaret etti.

Açıklamalarının sonunda ise, "O isim Falcao" diyen Fabbiani, transfer ateşini yaktı.

Galatasaray'da Mostafa Mohamed'in takıma katılması ve gelir gelmez iyi bir etki yaratması sonucundan Falcao'nun kadroya girmesine artık kolay değil gözüyle bakılıyor. Bu nedenle de Falcao'nun takımdan ayrılmak istediği söyleniyor.