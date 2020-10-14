2022 Dünya Kupası Elemeleri'nde Kolombiya ile Şili karşı karşıya geldi. Bol gollü geçen maçta Falcao, takımına son dakikada beraberliği getirdi. 72. dakikada oyuna giren yıldız oyuncu, 90+3. dakikada skoru 2-2 yaparak Kolombiya'yı ipten aldı.

Şili'nin gollerini 38. dakikada penaltıdan Vidal ve 41. dakikada Alexis Sanchez atarken, Kolombiya'nın diğer sayısı ise 7. dakikada Lerma'dan geldi.

Bu sonucun ardından Kolombiya 4 puanla 3. sırada kendine yer buldu. Şili ise 1 puanla 7. sırada kaldı.

Dünya Kupası Güney Amerika Elemeleri'nde ilk 4 sırada yer alan takımlar turnuva biletini alırken, 5. sıradaki ekip play-off oynuyor. Grupta 10 takım bulunuyor.

Geçtiğimiz yaz Galatasaray'a transfer olan yıldız futbolcu Radamel Falcao, sarı-kırmızılı forma ile 27 maçta 14 gol kaydetti.