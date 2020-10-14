Falcao, Kolombiya'ya son dakikada beraberliği getirdi!
Kolombiya, 2022 Dünya Kupası Elemeleri'nde Şili ile deplasmanda karşı karşıya geldi. Galatasaray'ın yıldız ismi Falcao, takımına son dakikada beraberliği getirdi.
2022 Dünya Kupası Elemeleri'nde Kolombiya ile Şili karşı karşıya geldi. Bol gollü geçen maçta Falcao, takımına son dakikada beraberliği getirdi. 72. dakikada oyuna giren yıldız oyuncu, 90+3. dakikada skoru 2-2 yaparak Kolombiya'yı ipten aldı.
Şili'nin gollerini 38. dakikada penaltıdan Vidal ve 41. dakikada Alexis Sanchez atarken, Kolombiya'nın diğer sayısı ise 7. dakikada Lerma'dan geldi.
Bu sonucun ardından Kolombiya 4 puanla 3. sırada kendine yer buldu. Şili ise 1 puanla 7. sırada kaldı.
Dünya Kupası Güney Amerika Elemeleri'nde ilk 4 sırada yer alan takımlar turnuva biletini alırken, 5. sıradaki ekip play-off oynuyor. Grupta 10 takım bulunuyor.
Geçtiğimiz yaz Galatasaray'a transfer olan yıldız futbolcu Radamel Falcao, sarı-kırmızılı forma ile 27 maçta 14 gol kaydetti.