Falcao ve Kerem'den kötü haber: Apar topar hastaneye kaldırıldılar! Süper Lig'in 35. haftasında deplasmanda Göztepe ile karşılaşacak Galatasaray'da futbolcular Radamel Falcao ile Kerem Aktürkoğlu antrenman sırasında kafa kafaya çarpışınca hastanelik oldular.

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