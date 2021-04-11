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  3. Falcao ve Kerem'den kötü haber: Apar topar hastaneye kaldırıldılar!

Falcao ve Kerem'den kötü haber: Apar topar hastaneye kaldırıldılar!

Süper Lig'in 35. haftasında deplasmanda Göztepe ile karşılaşacak Galatasaray'da futbolcular Radamel Falcao ile Kerem Aktürkoğlu antrenman sırasında kafa kafaya çarpışınca hastanelik oldular.

Falcao ve Kerem'den kötü haber: Apar topar hastaneye kaldırıldılar!

Sarı kırmızılı takım oyuncuları bu sabah Göztepe ile Cumartesi yapacakları maç öncesi Florya Metin Oktay Tesislerinde antrenmandaydı.

Radamel Falcao ile Kerem Aktürkoğlu antreman esnasında kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle yere düşen iki futbolcuya sağlık ekibi müdahalede bulundu. Ardından Falcao ve Kerem tedbir amaçlı hastaneye götürüldü.

Kolombiyalı oyuncu ile Aktürkoğlu'nun sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

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Gülistan Başköy
Eğitim Editörü
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