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  3. Falkland Adaları (Malvinas Adaları)'nın Nüfusu ve Yüzölçümü Kaçtır? Falkland Adaları (Malvinas Adaları)'nın Haritadaki yeri, Konumu Nedir?

Falkland Adaları (Malvinas Adaları)'nın Nüfusu ve Yüzölçümü Kaçtır? Falkland Adaları (Malvinas Adaları)'nın Haritadaki yeri, Konumu Nedir?

Falkland Adaları (Malvinas Adaları)'nın Nüfusu, Yüzölçümü, Dünya Nüfus sıralamasındaki yeri, haritadaki konumu, Müslüman Nüfusunun olup olmadığı merak edilen konular arasında yer almakta ve araştırılmaktadır. Haberimizden Falkland Adaları (Malvinas Adaları)'nın Nüfusu, Yüzölçümü, Dünya Nüfus sıralamasındaki yeri hakkında sizleri bilgilendirecek özet bilgilere ulaşabilirsiniz.

Falkland Adaları (Malvinas Adaları)'nın Nüfusu ve Yüzölçümü Kaçtır? Falkland Adaları (Malvinas Adaları)'nın Haritadaki yeri, Konumu Nedir?

Falkland Adaları ya da Malvina Adaları Güney Atlas Okyanusu'nda Patagonya'nın 480 km doğusunda bulunan takımadalar. Yaklaşık 12.000 km²'lik yüzölçümüne sahip olan takımada Doğu Falkland, Batı Falkland ve 776 küçük adadan meydana gelir.

Falkland Adaları (Malvinas Adaları)'nın Nüfusu Kaç Kişidir?

Falkland Adaları (Malvinas Adaları) 2563 Kişilik nüfusa sahiptir ve Dünya'daki tüm ülkeler arasında nüfus sıralamasında 237. sırada yer almaktadır. Dünya Nüfusuna oranının % 0,00000033 olduğu görülmektedir.

Falkland Adaları (Malvinas Adaları)'nın Müslüman Nüfus sayısı - kişidir. Müslüman Nüfus Yüzdesi - olarak rakamlara yansımıştır.

Falkland Adaları (Malvinas Adaları)'nın Nüfusu ve Yüzölçümü Kaçtır? Falkland Adaları (Malvinas Adaları)'nın Haritadaki yeri, Konumu Nedir?

Falkland Adaları (Malvinas Adaları)'nın Yüzölçümü Kaçtır?

Yüz ölçümü, bir yerin alanını belirten terim olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu bağlamda  Falkland Adaları (Malvinas Adaları)'nın yüz ölçümü 12052  km² olarak kayıtlara geçmiştir. Yüz ölçümü hesaplarken şehirlerin sınırları içerisinde kalan arazi ve topraklara bakılmaktadır.

Falkland Adaları (Malvinas Adaları)'nın Karasal ve Su Yüzölçümü Kaçtır?

Su Alanı: 0  km²    Karasal Alan : 12173 km²

Falkland Adaları (Malvinas Adaları)'nın Nüfusu ve Yüzölçümü Kaçtır? Falkland Adaları (Malvinas Adaları)'nın Haritadaki yeri, Konumu Nedir?

Falkland Adaları (Malvinas Adaları)'nın Haritadaki Yeri / Konumu

 

Damla Korkmaz
Güncel Olaylar Editörü
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