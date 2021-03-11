Falkland Adaları (Malvinas Adaları)'nın Nüfusu ve Yüzölçümü Kaçtır? Falkland Adaları (Malvinas Adaları)'nın Haritadaki yeri, Konumu Nedir?

Falkland Adaları ya da Malvina Adaları Güney Atlas Okyanusu'nda Patagonya'nın 480 km doğusunda bulunan takımadalar. Yaklaşık 12.000 km²'lik yüzölçümüne sahip olan takımada Doğu Falkland, Batı Falkland ve 776 küçük adadan meydana gelir.

Falkland Adaları (Malvinas Adaları)'nın Nüfusu Kaç Kişidir?

Falkland Adaları (Malvinas Adaları) 2563 Kişilik nüfusa sahiptir ve Dünya'daki tüm ülkeler arasında nüfus sıralamasında 237. sırada yer almaktadır. Dünya Nüfusuna oranının % 0,00000033 olduğu görülmektedir.

Falkland Adaları (Malvinas Adaları)'nın Müslüman Nüfus sayısı - kişidir. Müslüman Nüfus Yüzdesi - olarak rakamlara yansımıştır.

Falkland Adaları (Malvinas Adaları)'nın Yüzölçümü Kaçtır?

Yüz ölçümü, bir yerin alanını belirten terim olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu bağlamda Falkland Adaları (Malvinas Adaları)'nın yüz ölçümü 12052 km² olarak kayıtlara geçmiştir. Yüz ölçümü hesaplarken şehirlerin sınırları içerisinde kalan arazi ve topraklara bakılmaktadır.

Falkland Adaları (Malvinas Adaları)'nın Karasal ve Su Yüzölçümü Kaçtır?

Su Alanı: 0 km² Karasal Alan : 12173 km²

Falkland Adaları (Malvinas Adaları)'nın Haritadaki Yeri / Konumu