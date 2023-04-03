Fallou Fall kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Fallou Fall Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Fallou Fall adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Fallou Fall Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Fallou Fall 15 Nisan 2004 tarihinde doğmuştur. 1,92 m boyundadır. Senegal uyrukludur.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Fallou Fall Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini ROOF yapmaktadır. Fallou Fall, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Stade Reims B futbol takımında oynamaktadır. Stade Reims B takımına 27 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Fallou Fall'nin Stade Reims B ile sözleşmesi 30 Haziran 2027 tarihinde bitmektedir.

Fallou Fall Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Fallou Fall isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Fallou Fall Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Fallou Fall futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

14 Temmuz 2022 yılında Graficar

27 Ocak 2023 yılında Stade Reims B

Fallou Fall Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Fallou Fall şuan Stade Reims B takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.