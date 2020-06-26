Farah Zeynep Abdullah, yaşadığı aşklarla gündemden düşmüyor. Son olarak Reynmen ile bir parkta eğlenceli dakikalar yaşarken görüntülenen Abdullah'ın şimdide Reynmen ile adı aşk iddialarına karıştı. Peki Farah Zeynep Abdullah kimdir? Farah Zeynep Abdullah nereli? Kaç yaşında? Farah Zeynep Abdullah Reynmen ile sevgili mi? İşte merak ettiğiniz tüm bu soruların cevabı haberimizde...

FARAH ZEYNEP ABDULLAH KİMDİR? ASLEN NERELİ VE KAÇ YAŞINDA?

Farah Zeynep Abdullah 17 Ağustos 1989 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi. Babası Arap kökenli, annesi ise Boşnak kökenlidir. Daha çocuk yaşlarda tiyatro ve müziğe karşı bir ilgisi vardı. 2006 yılında babasının işleri nedeniyle İngiltere'ye taşındı. Lise eğitimine Türkiye'de İstanbul Saint Michel Fransız Lisesi'nde başlasa da henüz birinci sınıftayken İngiltere'ye nakil oldu. Burada Fransızca, tiyatro, medya ve fotoğrafçılık dersleri aldı.

Oyunculuk kariyeri için üniversite kaydını dondurmuştur. Farah Zeynep, üniversiteye başlamaya hazırlanırken Öyle Bir Geçer Zaman ki adlı dizi için teklif geldi. İngiltere'ye, okuluna dönmesine üç gün kala deneme çekimlerinde başarılı bulunduğunu ve Aylin rolüne seçildiğini öğrenmiştir. Bu dizide dizide dört çocuklu bir ailenin ikinci çocuğu olan Aylin'i canlandırmıştır.

Daha sonra Yılmaz Erdoğan'ın filmi Kelebeğin Rüyası'nda oynamıştır.Bu filmde başrolleri Kıvanç Tatlıtuğ ve Mert Fırat ile paylaşmıştır. 2014 senesinde Star TV'de yayınlanan Kurt Seyit ve Şura adlı dizide başrol oynamıştır. Çağan Irmak'ın yönettiği 2014 yılının en başarılı filmlerinden olan Unutursam Fısılda filminde Hümeyra'nın da oynadığı Hatice (Ayperi) karakterinin gençliğini canlandırmıştır. Ayrıca oyuncu Barbie Prenses ve Rockstar animasyon filmindeki Prenses Azra'yı seslendirmiştir.

FARAH ZEYNEP ABDULLAH'IN BOYU

Farah Zeynep Abdullah'ın boyu 1,6 m'dir.

FARAH ZEYNEP ABDULLAH'IN OYNADIĞI DİZİ VE FİLMLER

2010-2012 Öyle Bir Geçer Zaman ki – Aylin Akarsu Talaşoğlu

2014 Kurt Seyit ve Şura – Şura

2013 Kelebeğin Rüyası – Mediha Sessiz

2014 Bi Küçük Eylül Meselesi – Eylül

2014 Unutursam Fısılda – Ayperi

FARAH ZEYNEP ABDULLAH'IN ALDIĞI ÖDÜLLER

2011 2011 Antalya Televizyon Ödülleri – En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu

2013 18. Sadri Alışık Tiyatro ve Sinema Ödülleri – Yardımcı Rolde Yılın En Başarılı Kadın Oyuncusu

2014 46. Sinema Yazarları Derneği Ödülleri En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu

FARAH ZEYNEP ABDULLAH'IN INSTAGRAM HESABI NEDİR?

Ünlü oyuncu Farah Zeynep Abdullah'ın Instagrem hesabı @fafazey

REYNMEN KİMDİR?

Sosyal medyada Reynmen adı ile tanınan Yusuf Aktaş, 1995 yılında İstanbul, Bağcılar'da dünyaya geldi. Üç kardeştir. Bir kardeşi ve bir de ablası vardır. Babasının ismi Rahmi, annesinin ise Nasibe’dir.

Reynmen, ilköğretimi Ahmet Kabaklı Okulu'nda okurken Fatih Sultan Mehmet İlköğretim Okulu'na nakil olmuş ve ilköğretimi orada bitirdi.

Daha sonra Bahçeşehir İMKB Anadolu Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi'ne yazılan Reynmen, oradan da mezun olmadan Başakşehir Lisesi’ne geçiş yapmış son olarak oradan da ayrılarak liseyi açıköğretimde tamamladı.

Radyo ve Televizyon Programcılığı okuyan ve Scorp’ta çekmiş olduğu videolar ile bir anda sosyal medyanın en çok takip edilen ve dikkatleri üzerine çeken fenomeni olmayı başaran Yusuf (Reynmen) Aktaş, günümüzde Youtube video sitesinde yayınladığı videolar ile takipçileri tarafından oldukça beğeni toplamıştır.

Reynmen, 25 Ocak Cuma günü yayınladığı 'Derdim Olsun' şarkısı ile 24 saatte 6.3 milyon kullanıcıya ulaşarak Aleyna Tilki'nin elinde bulundurduğu en kısa zamanda en çok izlenen video rekorunu da kırdı.

Sosyal medya dışında ünlü oyuncular ile de arası oldukça iyi olan Reynmen, Ahmet Kural ve Murat Cemcir ile birlikte Sie Liegt in Meinen Armen şarkısını söyledi ve büyük beğeni kazandı. Özellikle Biziz ve Voyovoy şarkıları ile ciddi bir mesafe kateden ünlü youtuber 2018 yılında dünyanın en iyi aktörlerinden Dwayne Johnson ile bir araya geldi.

Bu video Yusuf Aktaş’ın özellikle sosyal medya’da ne kadar önemli bir isim olduğunu da gözler önüne sererken Dwayne Johnson ve The Rock ile Hong Kong’ta görüştü.