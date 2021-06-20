Farah Zeynep Abdullah saçlarıyla ilgili çıkan haberleri tiye aldı: "Beni bu utançtan temizleyin"

Son olarak Masumlar Apartmanı dizisinde İnci karakterine hayat vermiş olan 31 yaşındaki başarılı oyuncu, Twitter hesabını oldukça aktif olarak kullanmaya devam ediyor.

YEŞİL SAÇ KRİZİ

Oyuncunun sarı saçlarının bir kısmını yeşile boyamasının ardından yeni imajı sosyal medyada tartışma yaratmıştı.

Abdullah'ın yeşil saçlarını beğenmeyen bir takipçisi, "Yeşil saç ne Zeynep, iyice b.k gibi olmuşsun" şeklinde bir tweet attı

Ünlü oyuncu için, yazılan tweete çok sinirlendiği ve savcılığa giderek "küçük düşürüldüm" gerekçesiyle şikayetçi olduğu konuşuldu.

"AĞLAYARAK KOŞTUM"

Bunun üzerine Twitter hesabından paylaşım yapan Farah Zeynep, çıkan haberleri şu şekilde yalanladı:

"Ağlayarak koştum saçıma b.k gibi olmuş dediler sayın savcı ne olacak şimdi dedim beni bu utançtan temizleyin diye haykırdım"

Gönderiyi komik bularak gülen takipçileri kadar haberin gerçeklik payı olduğunu düşünenlerin de olması dikkatlerden kaçmadı.

İşte gelen bazı yorumlar:

"Geçen gün diziden ayrılacağınızı söyleyen birine de aynı şekilde terslenmiştiniz ama bilin bakalım ne oldu?"

Yahu bu da haberleri yalanlamak yerine iddia atanları dalgaya alıyor. Adam gibi cevap versene. Geçen de diziden ayrılacak diye haber yapan kadınla dalga geçti, sonuç ne oldu diziden ayrıldı haber doğru çıktı"

"Farah'ı ısrarla gündemde tutma çabası içindeler fakat merak etmeyin yavaş yavaş gündemden düşersiniz. Sizi bir salmadılar.."

